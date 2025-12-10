世界大賽》以為夯山本由伸再見轟卻遭接殺！藍鳥強打：我一直在等...

克萊門特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥在今年世界大賽鏖戰7場後不敵道奇，無緣奪冠，G7生死戰9局下，藍鳥克萊門特（Ernie Clement）原先有望敲出再見安打，卻遭道奇中外野手帕赫斯（Andy Pages）美技接殺，近日克萊門特在節目上，也回憶當時打席的狀況。

9局下道奇藍鳥戰成平手，藍鳥2出局攻占滿壘，克萊門特面對山本由伸敲出中左外野深遠飛球，道奇兩位外野手赫南德茲（Kiké Hernández）與帕赫斯在守備時不慎相撞，所幸帕赫斯把球牢牢接進手套，上演關鍵守備，藍鳥錯失再見安打，與冠軍擦身而過。

OH MY GOODNESS WE ARE GOING TO EXTRAS pic.twitter.com/r3I9Swj4gg — MLB （@MLB） November 2, 2025

近期在《WeTheHobby》節目中，克萊門特透露當時的情況，「我走進打擊區時，不想把事情想得太複雜，當然多少也會有點緊張。我有預感他（山本）會對我丟曲球，所以我想說，如果他真的丟曲球過來，我不管怎麼樣都一定要出棒。」

該打席，克萊門特相中山本的第一球，也正好是顆偏低曲球出棒，「那球有點低，我稍微撈得有點太高，我想我應該是切到球的下緣，讓球有足夠的時間在空中停留，但那個當下，我以為我敲出全壘打了。」

克萊門特繼續回憶當球打出去後的情形：「我根本沒看到中外野手衝過去，一開始看起來他（赫南德茲）完全沒機會接，他如果要接也是超高難度的接球，但也許他接得到啦，他是很棒的球員。接著帕赫斯不知從哪冒出來，和他相撞，我當下一直在等他們把球撞出來，但結果不如我們所願。」

克萊門特在世界大賽G7上演3安猛打賞，季後賽狂敲30安，成為史上季後賽最多安打的打者。9局下2出局後該打席原本有機會替球隊拿下冠軍，無奈最後遭美技接殺，最終道奇在山本由伸「中0日」2.2局完美後援下，於延長11局擊敗藍鳥奪下二連霸。

