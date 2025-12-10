棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫

曹錦輝。（資料照，記者花孟璟攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。

44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲棒球聯盟延續生涯，隔年加盟洛杉磯道奇投回大聯盟，兩年期間出賽7場共投8.2局失10分有9分責失，戰績1勝2敗、防禦率9.34，2017年他宣告退休，如今傳出他有意赴中國CPB聯賽重出江湖。

和林益全不同，曹錦輝曾涉及中職假球事件，身分極其敏感，即使不只一支CPB球隊有興趣網羅曹錦輝，但礙於過去他的「黑歷史」，加上政治議題發酵而作罷。

根據圈內人士透露，因為林益全和曹錦輝，讓中國CPB聯賽受到台灣球迷高度關注，「林益全沒問題，但曹錦輝就有爭議了，他的身分太特殊，又牽涉敏感的政治議題，CPB官方希望讓賽事順利進行，認為他的問題大於話題，對於票房幫助也有限，就我所知沒有球隊會簽他，明年立春聯賽應該看不到曹錦輝投球，至於未來可能有機會，只是這次先暫避風頭。」

當年曹錦輝因貪玩接受組頭的玩樂招待，遭中職逐出家門，2015年他重返道奇在小聯盟等待機會時，接受本報專訪曾表示，「雖然交了不該交的朋友，但我並沒有答應放水，我當時就告訴他們，我沒有興趣，既然沒有興趣，就沒有放水這件事。」話雖如此，「黑象事件」仍是曹錦輝人生揮之不去的夢魘。

