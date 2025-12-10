自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》紅襪曾用「拍賣哥」+5.3億換他！24歲前大物如今被交易去天使

2025/12/10 18:47

葛利森。（資料照）葛利森。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天做出交易，送出農場第25號潛力新秀外野手傑克森（Isaiah Jackson），向紅襪換來24歲前大物內野手葛利森（Vaughn Grissom）。

葛利森曾是2022年勇士農場頭號新秀，也是斧頭幫當時唯一的百大新秀（第79名），當年升上大聯盟出賽41場，繳出打擊三圍.291/.353/.440、攻擊指數0.792的成績單，2023年季後，勇士將他交易至紅襪，換來明星左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）與1700萬美元（約新台幣5.3億）現金。

以當時來看，塞爾飽受傷病困擾，加上紅襪有薪資空間的疑慮，因此決定與塞爾分道揚鑣，換來年輕有潛力的葛利森；然而塞爾去年在勇士奪下國聯塞揚獎，而葛利森在紅襪持續掙扎，僅31場出賽，繳出.190/.246/.219的打擊三圍。今年葛利森更是整季都待在3A，季末也在傷兵名單中渡過。

天使休季接連逢低買進昔日大物左投羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）與前明星強投馬諾亞（Alek Manoah），如今又交易來葛利森。目前天使內野陣容，內托（Zach Neto）與沙努爾（Nolan Schanuel）分別站穩游擊與一壘，但二、三壘仍尚未定案，葛利森或許有機會獲得上場機會，或是成為替補工具人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中