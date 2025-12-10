MLB》紅襪曾用「拍賣哥」+5.3億換他！24歲前大物如今被交易去天使

葛利森。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天做出交易，送出農場第25號潛力新秀外野手傑克森（Isaiah Jackson），向紅襪換來24歲前大物內野手葛利森（Vaughn Grissom）。

葛利森曾是2022年勇士農場頭號新秀，也是斧頭幫當時唯一的百大新秀（第79名），當年升上大聯盟出賽41場，繳出打擊三圍.291/.353/.440、攻擊指數0.792的成績單，2023年季後，勇士將他交易至紅襪，換來明星左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）與1700萬美元（約新台幣5.3億）現金。

以當時來看，塞爾飽受傷病困擾，加上紅襪有薪資空間的疑慮，因此決定與塞爾分道揚鑣，換來年輕有潛力的葛利森；然而塞爾去年在勇士奪下國聯塞揚獎，而葛利森在紅襪持續掙扎，僅31場出賽，繳出.190/.246/.219的打擊三圍。今年葛利森更是整季都待在3A，季末也在傷兵名單中渡過。

天使休季接連逢低買進昔日大物左投羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）與前明星強投馬諾亞（Alek Manoah），如今又交易來葛利森。目前天使內野陣容，內托（Zach Neto）與沙努爾（Nolan Schanuel）分別站穩游擊與一壘，但二、三壘仍尚未定案，葛利森或許有機會獲得上場機會，或是成為替補工具人。

