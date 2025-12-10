自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》高國豪兄弟互毆控傷害宣判延期 仍得繼續停賽

2025/12/10 18:43

高國豪。（資料照，記者林正堃攝）高國豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹攻城獅球員高國豪日前和兄長爆出大街上互毆一事，雙方也告上法院，高國豪因此遭聯盟停賽。此事件原定今天要宣判，但因宣判前法院收到雙方的和解書，表示已進入和解，法院另擇期開辯論庭。針對高國豪是否能解禁，今天聯盟表示，在此期間高國豪仍持續執行先前的停賽處分，等之後聯盟紀律委員會後才有相關決議。

高國豪於去年12月間和家人在蘇澳餐廳聚餐，但由於之前曾爆出高國豪「私約二嫂」等事件，3兄弟爆發衝突，在大街上大打出手，甚至大哥高聖文還怒嗆「我要弄斷你的腳，讓你沒辦法打球」，此事件和相關影片也在上週曝光。

事發後，雙方互控傷害、恐嚇等，宜蘭地檢署在今年9月偵結，依傷害罪起訴3兄弟。不過，大哥高聖文出言恐嚇，另涉恐嚇危安罪，原定法院會在今天宣判，但宣判前法院已收到雙方的和解書，而傷害罪屬於告訴乃論，若達成和解撤告，法院則不受理判決，恐嚇屬非告訴乃論繼續審理。

TPBL聯盟表示，新竹御嵿攻城獅球員高國豪，就其場外事件，向本聯盟傳達已與對造完成和解事宜，而該案件所繫屬之宜蘭地方法院就此已另定審理期日。

對此，鑒於高國豪球員已與其兄長達成和解，本聯盟之紀律委員會將於該案件審理完畢後，根據高國豪所提出之說明進行處分，惟本聯盟仍保留該案件一審宣判後依據該判決追加處分之權利。在此期間，高國豪仍應持續執行本聯盟先前所為之停賽處分，直至本聯盟之紀律委員會做出相關決議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中