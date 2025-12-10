TPBL》高國豪兄弟互毆控傷害宣判延期 仍得繼續停賽

高國豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹攻城獅球員高國豪日前和兄長爆出大街上互毆一事，雙方也告上法院，高國豪因此遭聯盟停賽。此事件原定今天要宣判，但因宣判前法院收到雙方的和解書，表示已進入和解，法院另擇期開辯論庭。針對高國豪是否能解禁，今天聯盟表示，在此期間高國豪仍持續執行先前的停賽處分，等之後聯盟紀律委員會後才有相關決議。

高國豪於去年12月間和家人在蘇澳餐廳聚餐，但由於之前曾爆出高國豪「私約二嫂」等事件，3兄弟爆發衝突，在大街上大打出手，甚至大哥高聖文還怒嗆「我要弄斷你的腳，讓你沒辦法打球」，此事件和相關影片也在上週曝光。

事發後，雙方互控傷害、恐嚇等，宜蘭地檢署在今年9月偵結，依傷害罪起訴3兄弟。不過，大哥高聖文出言恐嚇，另涉恐嚇危安罪，原定法院會在今天宣判，但宣判前法院已收到雙方的和解書，而傷害罪屬於告訴乃論，若達成和解撤告，法院則不受理判決，恐嚇屬非告訴乃論繼續審理。

TPBL聯盟表示，新竹御嵿攻城獅球員高國豪，就其場外事件，向本聯盟傳達已與對造完成和解事宜，而該案件所繫屬之宜蘭地方法院就此已另定審理期日。

對此，鑒於高國豪球員已與其兄長達成和解，本聯盟之紀律委員會將於該案件審理完畢後，根據高國豪所提出之說明進行處分，惟本聯盟仍保留該案件一審宣判後依據該判決追加處分之權利。在此期間，高國豪仍應持續執行本聯盟先前所為之停賽處分，直至本聯盟之紀律委員會做出相關決議。

