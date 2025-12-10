中職》味全龍新外籍打教曝光！ 全家道奇出產、弟弟是218轟明星重砲

味全龍新外籍打教彼德森。（資料照，法新社）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍全新外籍教練團本月中旬公布，除了古久保健二和納瓦洛可望加入，打擊教練則是全新面孔，據悉為來自水手體系、年僅36歲的彼德森（Tyger Pederson），盼能協助上季得分倒數第2的龍隊打線奮起，找回打線的破壞力。

味全今年重磅補強陳子豪和朱育賢，陣中有不少四番級重砲組成「狂龍打線」，打擊成績卻差強人意，即便揮出71轟僅次於統一獅的85轟，排名第2，得分卻只有475分，全聯盟只勝過富邦的383分，戰術性打擊執行能力不佳，得點圈打擊率也是倒數第2的2成61，季後一軍打擊教練克魯茲退休，找來新外籍打教吹起新氣象。

彼德森曾在2013年選秀被道奇隊挑中，雖然沒上過大聯盟，但在2019年至2022年就曾在紅雀隊小聯盟體系擔任打擊教練，2023年也是經典賽以色列的教練團一員，2023年起轉戰水手體系擔任助理打擊協調教練，協助水手隊的農場成長，在2025年1月被知名美媒《The Athletic》評為最佳農場。

值得一提的是，彼德森的弟弟是大聯盟球星級重砲喬克（Joc Pederson），生涯在大聯盟累積218轟；父親斯圖（Stu Pederson）也是前道奇隊選手，三人的職業起點都是道奇隊。

彼德森的個人IG已追蹤味全龍隊的官方粉絲團，新球季可望加入龍隊。對此，味全領隊丁仲緯僅強調：「後續的教練團名單將在12月中旬公布。」

