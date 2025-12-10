自由電子報
體育 棒球 日職

日職》前日本武士教頭逝世 日網友想起WBC對台灣傳奇一幕（影音）

2025/12/10 19:50

高代延博。（資料照，取自產經體育）高代延博。（資料照，取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《Sponichi Annex》報導，前阪神虎、中日龍教練高代延博9日於大阪市內醫院中，在家人陪伴下平靜離世，享壽71歲。高代延博曾在2013年經典賽擔任日本隊三壘指導教練，更在對戰台灣的比賽中留下關鍵一幕，讓日本網友仍記憶猶新。

高代延博球員時期於1979年選秀獲得日本火腿第一指名，生涯曾獲洋聯游擊金手套與最佳十人，1989年轉戰廣島鯉魚，季後退休，合計917場出賽累積772安、57轟、346分打點，打擊率0.256，之後也曾擔任中日、火腿、羅德、歐力士與阪神等球隊的跑壘與首席教練，還曾到韓職擔任韓華鷹一軍綜合教練。

此外，高代延博也曾在2009、2013年經典賽擔任日本隊內野守備與跑壘教練，其中2013年8強台日大戰4局上，2出局後日本隊糸井嘉男從台灣王牌王建民敲出二壘安打，接著下一棒坂本勇人也敲出中間方向內野安打，台灣隊二壘手郭嚴文即時將球傳向三壘，試圖觸殺繞過三壘後一度回壘不及的糸井嘉男，同時擔任三壘指的高代延博，為了阻止糸井嘉男跑過頭，直接奮不顧身撲倒在地，讓自己進入糸井嘉男的視線內，也成功阻止一次不必要的出局數。

雖然該半局日本隊沒有得分，但高代延博整個人趴在地上的經典畫面，至今仍深刻烙印在日本球迷腦海裡。如今高代延博安詳辭世，有日本球迷也在X上分享這段畫面，紛紛悼念道：「提到高代教練，就是他這樣以身軀去擋住跑者的傳奇啊」、「高代先生作為三壘指非常出色，最有名的就是他用身體擋住糸井的那一幕」

