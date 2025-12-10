高球》大亞集團公開賽首輪 蔡佩穎暫居第2台將最佳

蔡佩穎。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金1千萬台幣的大亞集團女子公開賽今天在嘉南高爾夫球場點燃戰火，泰國名將帕查拉朱達揮出67桿獨居領先，同組的旅日女將蔡佩穎則繳出68桿，以一桿之差暫居第2。

蔡佩穎今天共抓下4鳥，其中有3鳥都集中在後9洞，她表示，前9洞還在適應球場，所以抓的博蒂不多，加上嘉南球場跟之前有些不太一樣，像是四桿洞的梯台有調整，她也花了些功夫適應，但她認為，整體打起來還是滿舒服的。

提到和今年已在TLPGA拿下4勝的帕查拉朱達同組，蔡佩穎很開心能互相切磋，「她的短桿真的很準，畢竟是曾經打過美巡賽的選手，看她打球真的讓我收穫不少。」

蔡佩穎。（TLPGA提供）

帕查拉朱達這回合抓下5小鳥，她對於自己的表現感到滿意，尤其是這回合開球木桿的上球道率達92%，唯獨五桿洞的攻果嶺表現較不如預期，「其他部分表現都很棒，連推桿都很順手，我對嘉南球場也還算熟悉，頂多就是下午風稍微變大，但這並未影響我後9洞的表現，所以我在這座球場算是打得非常享受。」

泰國女將帕查拉朱達。（TLPGA提供）

大亞集團贊助選手洪玉霖本回合則是透過最後兩洞獵鷹與抓鳥的賺分，大幅彌補前9洞遭遇的損失，「今天早上第四洞開球運氣不佳，在球道稍微靠左側處反彈後下水，考量到下一桿的站位不佳，於是選用大一號球桿處理，結果停在果嶺後方，最後只能三推吞了雙柏忌，緊接著下一洞也是三推再掉一桿。

洪玉霖認為，感覺今天表現不是特別壞，但也沒有特別好的地方，「幸好在第17洞第二桿靠著精準的三號木桿打上果嶺製造僅5碼左右的推桿距離，這記老鷹幫成績補了不少血，同樣收尾洞也是靠著漂亮的三號木桿留下相當輕鬆的短桿距離，最後再補進博蒂完成今天比賽。」

同為大亞集團贊助選手的吳純葳則認為，此次嘉南球場的場地條件和天候相當好，個人的擊球狀態比起前段日子也獲得好轉：「雖然擊球距離還是稍微少了一點，加上今天不少推桿距離都能穩穩收進，部分球洞就算無法標準桿上果嶺，還是能在果嶺邊緣靠著推桿將桿數壓低，我期許自己明天能夠在進攻上更積極一點，讓自己的進攻果嶺能夠更靠近旗位一點。」

洪玉霖。（TLPGA提供）

吳純葳。（TLPGA提供）

