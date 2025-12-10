中職》金酒盃棒球訓練營今展開 姚杰宏、林泓弦帶隊分組訓練

金酒盃棒球訓練營今展開，姚杰宏、林泓弦帶隊分組訓練。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕金酒盃棒球訓練營本日（12/10）登場，金門酒廠董事長吳昆璋、總經理丁丞康、營業副總黃海山與議員吳佩雯特別蒞臨揭幕並關心球員，本次集結金門地區四支棒球隊，包括中正國小、金寧中小學、金城國中、金門農工等，根據不同學齡分組，設計專屬課程，幫助他們追逐夢想，建立自信。

棒球為台灣國球，職棒在台已發展36年，是國人熟知及認同的運動，且近年台灣在國際賽事（如世界12強賽）的優異表現，也激勵了更多孩子投入棒球，連結了基層與國際舞台。位屬離島金門，喜愛棒球的孩子也不少，但缺乏教練及專業訓練，金門酒廠偕同統一7-Eleven獅隊，每年邀請職棒球星及訓練員抵金授課，讓偏鄉球員能安心追夢，期待學員都能站上國際舞台。

請繼續往下閱讀...

去年世界12強的統一獅的3位球員前來金門，除了讓學員能讓親臨國手的授教外，也造成地區球迷轟動，當然今年訓練課程也不容小覷，今日由統一獅隊姚杰宏、林泓弦領軍，偕同 4 位訓練員的猛獅教練團分組指導球員，進行投、補、內外野守備及跑壘教學。除了團體訓練之外，也針對每一位小選手們動作進行提點，不只在技巧上有所交流，更在心靈層面上帶來鼓勵及輔導，為三級基層學員帶來豐富的學習體驗，對於首次執教的「姚教練」與「林教練」來說，更是一場難忘的經驗，現場更開啟迷你簽名會，為本次小球員追星之旅畫下完美句點。

金酒盃棒球訓練營今展開，姚杰宏、林泓弦帶隊分組訓練。（統一獅提供）

金酒盃棒球訓練營今展開，姚杰宏、林泓弦帶隊分組訓練。（統一獅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法