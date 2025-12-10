經典賽》為加拿大出戰有變數？外媒曝道奇MVP強打佛里曼有健康狀況

佛里曼。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽將於3月開打，過去2屆都代表加拿大出賽的道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman），依舊非常想披上紅白戰袍，但根據加拿大媒體報導，佛里曼最終是否參賽可能還有變數。

根據《Sportsnet》記者史密斯（Ben Nicholson-Smith）報導，加拿大總管漢彌爾頓（Greg Hamilton）與總教練威依特（Ernie Whitt）在冬季會議上透露，佛里曼非常想參加2026年經典賽，然而在漫長的大聯盟球季消耗後，佛里曼目前有一點「小小的健康狀況」。

請繼續往下閱讀...

佛里曼雖然出生在美國，但雙親皆來自加拿大，他的母親在他10歲時因病去世，因此佛里曼一直以來都希望能代表加拿大參加經典賽，以此紀念他的母親。值得一提的是，佛里曼曾在2023年球季對上哥倫比亞一戰中，因腿後肌拉傷而緊急退場；今年球季，佛里曼也曾遭遇腳踝與手腕傷勢缺陣數場比賽。

36歲的佛里曼本季出賽147場，打擊三圍.295/.367/.502，攻擊指數0.869，敲出24轟、90分打點，wRC+139，fWAR值3.9；季後賽佛里曼出賽17場，打擊三圍.221/.338/.382，攻擊指數0.720，敲出2轟，包含世界大賽G3的18局下再見滿貫砲，最終幫助道奇奪下二連霸。

加拿大總管漢彌爾頓還透露，剛幫助球隊打進美聯冠軍賽的水手重砲J.奈勒（Josh Naylor），以及他的弟弟、守護者捕手B.奈勒（Bo Naylor），也都相當希望代表加拿大出賽；《Sportsnet》記者史密斯也提到，打者部分，包含運動家克拉克（Denzel Clarke）、紅襪托羅（Abraham Toro）、馬林魚羅培茲（Otto López）、雙城朱利恩（Edouard Julien）都有望參賽，另外，小熊頭號大物凱西（Owen Caissie）也確定參戰。

投手部分目前徵招進度則較緩慢，《Sportsnet》記者史密斯透露，守護者後援史密斯（Cade Smith）、薩布羅斯基（Erik Sabrowski）有意願參賽，大都會華裔大物喬納．唐（Jonah Tong）也想參賽，但要看大都會球團是否放行，教士王牌皮維塔（Nick Pivetta）目前出賽意願低，而去年退休的老將左投派克斯頓（James Paxton），仍有可能出現在名單中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法