經典賽》希望大谷翔平展鬼神二刀流 美國隊主帥已想好對策

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在明年3月開打，去年亞軍美國隊將組成「復仇者聯盟」，粉碎日本2連霸美夢奪回冠軍。總教練迪羅薩（Mark DeRosa）今天在冬季會議接受採訪時表示，他們會組成最強美國隊去爭奪冠軍。

目前已知的美國成員有洋基隊長賈吉（Aaron Judge）、新科國聯塞揚得主海盜史基斯（Paul Skenes），60轟捕手重砲羅里（Cal Raleigh），皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.），響尾蛇台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll）、小熊明星左投波伊德（Matthew Boyd）和雙城明星外野手「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）。

今天再公布4位球星參戰，分別是費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、道奇鐵捕史密斯（Will Smith）、金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）以及釀酒人二壘手圖榮（Brice Turang）。美國隊總經理希爾（Mike Hill）對此表示，球員陸續宣布參賽，真的非常開心，所有選手都是真心希望披上美國隊球衣，現在就令人期待不已。迪羅薩也興奮表示：「我等不及了。」

大谷翔平此次也已宣布將代表日本參加經典賽，但是否會以二刀流身分上陣，或只以打者身份參加，目前仍未確定。迪羅薩希望大谷能夠投球，他知道以投手身份出戰會對大谷造成多大負擔，所以即使大谷不投，自己也不會覺得難過，就是很想看到他投球。

當被問到將如何對「打者翔平」，迪羅薩透露，會準備一些左手怪投來對付大谷翔平，盡量把傷害降到最低而已，他盛讚大谷都是自己這輩子見過最出色的球員。迪羅薩也笑說：「如果費城人明星左投桑契斯（Cristopher Sánchez）是美國人的話就好了，我一定會把他放進名單內去對付大谷。」

