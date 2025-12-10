自由電子報
射箭聯賽》台灣新世代箭手成行！18歲箭王詹豪杰、22歲14戰全勝箭后邱意晴

2025/12/10 21:20

邱意晴（射箭企業聯賽提供）邱意晴（射箭企業聯賽提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕邁進第七屆的 2025企業射箭聯賽今舉行年度頒獎典禮，今年展現新世代箭手接班的格局，除了年度總冠軍首度由彰化銀行奪下之外，箭林之王詹豪杰、十分箭后風佑築都是不足20歲的台灣超級新秀，即便是首度拿下箭林之后、締造賽史首位14戰全勝的邱意晴是上屆巴黎奧運國手，但也僅僅是22歲，象徵台灣新世代箭手已全面接班的一年。

今年以狀元身份加盟新濠建設獲得今年新增的十分箭后獎風佑築年僅19歲，雖然在先前有代表青年隊參賽經驗，但今年首度為企業隊出賽，她說：「一剛開始在還不是很熟悉的企業裡會緊張，偶而還會有焦慮，特別是女單時候跟雷千瑩老師，因為過去一直輸她，其實心情很緊張，所以心跳加速，幸好就是想辦法讓自己穩定下來，然後多一些信心，想辦法打敗她後，越來越有信心後慢慢去突破自己，慢慢感受到隊友們的支持和鼓勵。」對於今年的變化，風佑築說：「過去比賽比較沒有耐心，自己的信心也不夠，在加入新濠後，開始在慢慢膢積自己的信心，也慢慢給予自己有更大的信心，接下來就是希望能在亞運選拔賽中有同樣的好表現來為國爭光。」

今年度總冠軍彰化銀行是最大贏家，除了囊括總冠軍之外，還獲得箭林之后邱意晴和黃金混雙李彩綺／羅正偉共三大獎，其中22歲前巴黎奧運國手邱意晴更締造賽季首位14戰全勝紀錄，邱意晴說：「非常開心，這是我們彰化銀行第一次拿到總冠軍，彰化銀行人員非常的熱情，他們就是每一場都到，讓我們感到非常的安心。」

對於首度摘下箭林之后，邱意晴說：「一開始其實沒有給自己設定這樣一個目標 ，但就是過程中慢慢覺得有機會後，慢慢開始有些壓力，但每一場都還是平常心去面對，最後成功拿下這個獎項，其實對我來說也非常的增強自己的信心，過程中也成長了很多。」提到今年射下世錦賽女團金牌，她說：「這是我第一面國際賽金牌，我也希望年底的亞運選拔可以好好發揮，以期延續巔峰下去。」邱意晴雖然年僅22歲，但已經儼然是台灣女子射箭新世代的領軍箭手，她說：「台灣女子射箭新世代確實已經成軍，特別像還有更年輕的許芯慈等人，大家實力都很接近，沒想到我已經變成裡面年紀最大的選手。」

今年也是首度代表新竹市愛山林參賽的詹豪杰，同樣也是年僅18歲來自花蓮賽德克族的神箭手，因為在國一時看到玉里射箭場旁舉行的射箭賽，點燃他對射箭的興趣後，沒想到今年首次加入新竹市愛山林首年就射下箭林之王頭銜，他說：「要說意外嗎？也不算意外，要說不意外也不能說是不意外。因為前面都是隊友上去，後來才上場後就想要好好比賽，不要辜負大家的期待，可能因為高二有比過過一次聯賽的經驗，那時候比較害怕，到今年開始慢慢地比較去適應這個比賽的模式，心態上自己也比較冷靜一點，過去比較容易急躁，希望藉由這個獎項，可以激勵自己，未來能在國家隊中有一個更穩定的位置。」

箭林之王詹豪杰（射箭企業聯賽提供）箭林之王詹豪杰（射箭企業聯賽提供）

風佑築（右）（射箭企業聯賽提供）風佑築（右）（射箭企業聯賽提供）

