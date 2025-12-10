射箭》台灣好手國際賽大放異彩 射箭聯賽成磨練舞台

彰化銀行拿隊史首冠（企業射箭聯賽提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕邁入第七屆的 2025企業射箭聯賽今舉行年度頒獎典禮，今年展現新世代箭手接班的格局，除了年度總冠軍首度由彰化銀行奪下之外，箭林之王詹豪杰、十分箭后風佑築都是不足20歲的台灣超級新秀，即便是首度拿下箭林之后、締造賽史首位14戰全勝的邱意晴是上屆巴黎奧運國手，但也僅僅是22歲，象徵台灣新世代箭手已全面接班的一年。

今年台灣射箭屢傳佳績，除了湯智鈞拿下男子反曲弓金牌，郭紫穎／風佑築／李采璇奪下世大運女團銀牌外，9月在南韓光州舉行的世界射箭錦標賽由李采璇／邱意晴／許芯慈下暌違6年的女團金牌，11月李彩綺／戴宇軒組合接著在孟加拉舉行的2025年亞洲射箭錦標賽射下時隔10年的混雙金牌，耀眼的國際賽戰績讓台灣射箭的表現備受矚目。

對於今年企業聯賽的表現，射箭協會理事長林鴻道說：「七隊到底誰會拿冠軍也說不準，所以這就是企業聯賽或者職業運動裡面的最高境界，我們的選手也會在這樣子的壓力之下會獲得成長，所以尤其最近在很多的國際賽事也看到我們的新一代的選手人才輩出，也在國際上也都獲得非常好的佳績 ，我想這些都是整個射箭界教練、選手，還有支援團隊，大家共同的努力。」

射箭聯賽會長邱炳坤也說：「透過我們每一年的賽制的改變，讓競爭更激烈可看性更高，選手之間也不會因為說應該是會贏了而放鬆，其實每一個人都全力以赴，只要一次失誤可能就讓整個團隊在這場比賽就輸掉了，所以我想這個也是我們建立這個聯盟，最重要就是要磨練我們的選手，我們可以看到這些比賽當中我們的青年一軍二軍，常常有很出色的表現，給予老大哥老大姐們很大的心理壓力，他們也透過這樣的一個機會在成長。」

射箭聯賽得獎名單

1. 箭林之王

新竹市愛山林 詹豪杰

2. 箭林之后

彰化銀行 邱意晴

3. 黃金混雙

彰化銀行 李彩綺

彰化銀行 羅正偉

4. 女子天團

寒舍集團 林佳恩

寒舍集團 謝佩涓

寒舍集團 方婉婷

5. 男子天團

新竹市愛山林 詹豪杰

新竹市愛山林 蔡薰毅

新竹市愛山林 張建強

6.十分箭王

新濠建設 蔡明修

7. 十分箭后

新濠建設 風佑築

8. 年度總冠軍

2025企業射箭聯賽七年總冠軍

彰化銀行射箭隊

