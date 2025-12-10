自由電子報
體育 競技運動 桌球

WTT年終賽》7局大戰逆轉18歲新星松島輝空 王楚欽驚險挺進8強

2025/12/10 21:29

世界球王王楚欽逆轉日本小將松島輝空，闖進男單8強。（取自WTT官網）世界球王王楚欽逆轉日本小將松島輝空，闖進男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第一的中國名將王楚欽，今晚在2025年WTT香港年終賽男單首輪，克服局數1:3落後，第5局在6:9的劣勢下力挽狂瀾，最終以4:3驚險逆轉18歲日本小將松島輝空，向4連霸邁出第一步。

已經連續奪下3屆年終賽冠軍的王楚欽，過去在國際賽和世界排名第8的松島輝空交手4次，以3勝1負佔上風，不過唯一敗績就是十月的亞洲團體錦標賽，松島以3:2扳倒王楚欽拿下生涯對戰首勝。

今天再度遭遇，松島輝空一開賽就展開兇猛的搏殺，以11:6、11:9連下兩城。面對來勢洶洶的松島，王楚欽第3局才回過神來，4:0開局後，雖然一度被追到5:4，但隨即回敬一波6:0的反擊，11:4扳回一城。第4局充滿戲劇性，王楚欽在5:10的絕境下，連續化解7個局點追到12平，但關鍵時刻出手有些猶豫，12:14再丟1局。

取得局數3:1聽牌的松島輝空，第5局在6平時連拿3分，距離最後勝利只差2分，但王楚欽在逆境下展現強大抗壓性，靠著犀利的前三板進攻，連追4分以10:9反超，松島雖然化解局點，但王楚欽隨後連續正手搶攻得手，12:10逃過一劫，也擊垮松島的鬥志，隨後以11:4再下一城，扳平戰局。

決勝局同樣高潮迭起，王楚欽在開局3:5的落後下，換邊後一輪猛攻連拿6分以9:5反超，並以10:7率先聽牌，松島隨後化解兩個賽末點，追至1分差，戰局再度掀起波瀾。關鍵時刻，松島發長球突襲，被王楚欽成功預判，直接正手起板攻擊，11:9驚險獲勝。

