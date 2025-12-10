自由電子報
WTT年終賽》5局解決丹麥一哥林德 莫雷加德8強對決好友林昀儒

2025/12/10 23:10

瑞典名將莫雷加德擊退丹麥一哥林德，闖進年終賽男單8強。（取自WTT官網）瑞典名將莫雷加德擊退丹麥一哥林德，闖進年終賽男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第4的瑞典「六角戰士」莫雷加德，今晚在2025年WTT香港年終賽男單首輪，以4:1擊退丹麥一哥林德，連續兩年闖進8強，下一輪將遭遇世界排名13的「沉默刺客」林昀儒，也是好友之間的對決。

去年巴黎奧運奪下男單銀牌的莫雷加德，過去在國際賽和林德唯一交手紀錄就是去年奧運團體賽，當時莫雷加德費了一番手腳才以3:2險勝。今晚再度交鋒，首局就打得難分難解，莫雷加德在10:7聽牌下連續錯過3個局點，反倒以10:11落後，但他救下1個局點後，找回節奏，14:12先馳得點。次局，莫雷加德在開局6:1領先下一度被追到6:5，但他隨即做出調整，打出一波5:2的反擊，11:7再下一城。

球風奔放且手法多變的莫雷加德，第3局又是在3:2時連拿6分拉開比數，11:5再添1局。第4局，莫雷加德在5:8落後下，一度追到8:9，但關鍵時刻一記正手機會球打丟，隨後接發球也失誤，8:11失守。雙方在第5局展開拉鋸戰，莫雷加德在7:8落後下利用發球和對手的進攻失誤連拿4分，11:8搶下8強門票。

莫雷加德從青少年時期起，5度遭遇林昀儒勝場還沒開胡，包括最近一次在去年釜山世界團體錦標賽也以0:3落敗。不過，莫雷加德在大賽的表現一向出色，今年已連續奪得歐洲大滿貫賽、蒙佩利爾冠軍賽兩座大賽冠軍，對小林來說，勢必有場硬仗。

