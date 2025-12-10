自由電子報
台灣自辦「世界原住民族傳統運動會」 亞運銀牌、奧運銅牌遞聖火

2025/12/10 23:27

賴主恩。（記者陳彥廷攝）賴主恩。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣籌辦「世界原住民族傳統運動會」，賽事昨天在屏東來義高中正式開幕，傍晚7時，由奧運金牌郭婞淳上聖火台正式點燃聖火，也象徵全世界原住民傳統運動項目的最高層級競技賽事正式展開，原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu·Zingrur指出，經過全力籌備的國際級原住民族運動賽會，首屆賽事以「Weaving Indigenous Peoples Worldwide.（連結世界原住民族）」精神為核心，共有10國、28支代表隊共1100位選手齊聚一堂，以運動作為語言，展開文化交流。

台灣首度自行籌辦原住民運動盛事，馬紹爾、帛琉、吐瓦魯、瓜地馬拉、紐西蘭、菲律賓、美國、加拿大、日本的原住民來台共襄盛舉，運動部長李洋、縣長周春米及各國代表亦到場鼓勵選手，下午規模浩大的各國特色率先舞蹈開場，晚間點燃聖火儀式登場，由原住民族頂尖選手亞運銀牌拳擊選手賴主恩、奧運銅牌拳擊選手陳念琴擔任聖火跑手，傳遞予奧運金牌舉重選手郭婞淳引燃聖火，點燃全場高潮。

曾智勇說，本屆運動會不僅是體育賽事，更是讓台灣成為世界原住民族看見彼此、理解彼此的重要平台，將持續推動全球原住民以傳統競技會友，他說，本次活動響應賴總統的「用運動壯大台灣」國家政策，並透過台灣原住民族文化，深化與國際連結，與世界做朋友。

縣長周春米則說，很榮幸也很高興成為首屆賽事的東道主，屏東的排灣、魯凱族隊伍人數規模最大，希望用屏東最熱情的文化招待所有各國的朋友，也希望更多國際友人徜徉在屏東的人文與風情美景之中。

原民會指出，選手們將在3天賽程中挑戰10項傳統競技，包括傳統射箭、鋸木、拔河、摔角、撒網、傳統負重、路跑、浮潛競速、傳統划艇及傳統樂舞等，呈現不同族群的身體記憶與技藝脈絡，接著藝人表演，最後在無人機展演秀下落幕，現場熱鬧非凡。

郭婞淳燃放瞬間。（記者陳彥廷攝）郭婞淳燃放瞬間。（記者陳彥廷攝）

陳念琴。（記者陳彥廷攝）陳念琴。（記者陳彥廷攝）

郭婞淳。（記者陳彥廷攝）郭婞淳。（記者陳彥廷攝）

聖火點燃。（記者陳彥廷攝）聖火點燃。（記者陳彥廷攝）

大溪地（Tahiti）舞團的開幕表演。（記者陳彥廷攝）大溪地（Tahiti）舞團的開幕表演。（記者陳彥廷攝）

大溪地（Tahiti）舞團的開幕表演。（記者陳彥廷攝）大溪地（Tahiti）舞團的開幕表演。（記者陳彥廷攝）

大溪地（Tahiti）舞團的開幕表演，背景就是大武山。（記者陳彥廷攝）大溪地（Tahiti）舞團的開幕表演，背景就是大武山。（記者陳彥廷攝）

大溪地（Tahiti）舞團的開幕表演，背景就是大武山。（記者陳彥廷攝）大溪地（Tahiti）舞團的開幕表演，背景就是大武山。（記者陳彥廷攝）

大溪地（Tahiti）舞團的開幕表演，背景就是大武山。（記者陳彥廷攝）大溪地（Tahiti）舞團的開幕表演，背景就是大武山。（記者陳彥廷攝）

來義高中體育班的學生立起會旗。（記者陳彥廷攝）來義高中體育班的學生立起會旗。（記者陳彥廷攝）

