MLB》富豪老闆沒留住！ 大都會264轟「北極熊」48.1億當金鶯

〔體育中心／綜合報導〕2024年在美聯東區打下第二名佳績的金鶯，在今年墊底後發起強力補強，今天傳出以5年1.55億美元（約新台幣48.1億）搶下大都會隊史全壘打王，「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）。

現年31歲的阿隆索是2019年全壘打王、5屆全明星、拿過1座銀棒獎，2次拿下全壘打大賽冠軍，生涯累積264轟是大都會隊史全壘打王，然而他卻未被擁有富豪老闆的大都會給留下，從國聯東區轉戰美聯東區火藥庫。

1.55億美元的天價大約是金鶯隊史自2016年7年1.61億美元簽下戴維斯（Chris Davis）後的第二大合約，同時也是金鶯隊史均薪最大合約，更是史上自由市場一壘手的最高均薪。

大聯盟報導提到，大都會不願意跟阿隆索簽下超過3年的合約，且從未向阿隆索提出正式報價，而在昨日史瓦伯（Kyle Schwarber）與費城人重新簽訂5年1.5億美元合約時，據傳金鶯也提出相同報價，如今金鶯轉頭便將1.55億美元砸向阿隆索，順利讓這位重砲手點頭轉隊。

金鶯成為今冬最積極引援的球隊之一，他們先是換來前國聯中繼王、明星後援右投基特里奇（Andrew Kittredge），再跟天使交易36轟的天使強打沃德（Taylor Ward），隨後再以2年2800萬美元（約新台幣8.7億），簽下2屆明星火球終結者海爾斯利（Ryan Helsley），如今再簽下阿隆索，展現十足競爭態勢。

