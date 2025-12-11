自由電子報
MLB》經典賽非道奇首要考量！ 大谷翔平「二刀流藍圖」待定案

2025/12/11 08:05

道奇日本三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（資料照）道奇日本三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界經典賽在即，道奇二刀流巨星大谷翔平已經宣布出戰，同時「令和怪物」佐佐木朗希也被爆出將要出征，目前僅世界大賽MVP山本由伸動向不明，但道奇球團對於讓陣中「日本三本柱」的狀況仍有些許問題待處理。

羅伯斯先前就曾針對大谷翔平在WBC上是否二刀流提出想法：「我希望他不要（投球）。但我不知道。他非常了解自己的身體狀況。但我認為，我們更傾向讓他純粹擔任打者。」

道奇剛完成世界大賽二連霸，正評估如何補強陣容爭取三連霸，因此經典賽並非球團首要考量。不過，他們仍需在明年二月投手和捕手報到春訓之前做出決定。總經理高梅斯（Brandon Gomes）在當地時間週一表示：「我們現在手頭上有太多事情要處理，所以這件事可能還擺在次要位置。我們需要坐下來，作為一個組織徹底討論，一旦我們從球員那裡得到更多資訊，也會與他們進行相關溝通。」

面對山本由伸在整季加上季後賽的工作量，羅伯斯則說：「我傾向這將是一場關於限制和約束的對話，一方面是試圖給他們機會。但也理解他們剛經歷了一些問題、一些漫長的賽季，特別是山本的情況，需要著眼於2026年的長遠發展。但目前，情況並不比我們之前更明朗。」

道奇日本三本柱。（資料照）道奇日本三本柱。（資料照）

道奇隊預計大谷將在2026年成為正常的先發投手，儘管「正常」這個詞用在大谷身上是相對而言的。羅伯斯和總管總管高梅斯承認，大谷翔平可能會在兩次投球之間需要超過五到六天的休息，但由於二刀流身份為球隊提供額外的名單靈活性，道奇隊應該能夠配合調整。

在處理大谷的二刀流工作量方面，道奇隊已經習慣在不完整的藍圖下運作，正因為如此，像大谷翔平接受手肘手術復健期間仍擔任道奇隊日常指定打擊的獨特情況，需要雙方之間互相信任和開放的溝通。

大聯盟報導指出，對於大谷參加經典賽一事，道奇處理的情況也是如此，大谷很有可能只為日本隊擔任打者，但如果大谷強烈認為在經典賽投球不會影響他之後的賽季，那麼道奇隊會聽取他的意見。高梅斯說：「投球方面總是充滿挑戰，讓我們有些許猶豫。但是的，我們顯然會繼續進行這些對話並找出解決方案。」

