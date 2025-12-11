自由電子報
MLB》顛覆分析師預測！日媒讚嘆大谷翔平異次元成就：或許令人頭疼

2025/12/11 08:31

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流巨星大谷翔平從天使轉戰道奇滿2週年，在此期間，大谷不僅幫助球隊達成世界大賽連霸、個人也連續兩年榮獲賽季年度MVP，日媒《Full-Count》指出，大谷翔平所打出的打擊成績皆遠超事前的所有預測，對於數據公司和分析師來說，這或許是令人頭疼的兩年。

文中表示，在道奇隊的第一年，美國知名數據公司《Fangraphs》預測他將打出38支全壘打、122分打點，但大谷輕而易舉地超越了這個數字，最終以54支全壘打、130分打點作收，甚至達成前人未踏的「50轟、50盜」紀錄，其中盜壘數以59次大幅超越預測的17次。

接著來到2025年，外界普遍認為由於大谷回歸二刀流，打擊成績將會下滑，《Fangraphs》預測他敲出42支全壘打，大聯盟官方網站預測則是為43支。然而，大谷翔平再次推翻預測，以刷新個人紀錄的55支全壘打坐收。報導指出，大谷翔平連續2年將預測數字上調超過10支全壘打，帶來了極具衝擊性的賽季。

文中感嘆，對大谷翔平而言，常識似乎已無法適用，更令人震驚的是，他不僅擔任打者，本賽季還在以投手身份進行復健性登板的同時，仍能保持如此壓倒性的打擊成績。今年大谷翔平在季後賽中以打者身份單場敲出3支全壘打，並以投手身份送出10次三振的傳奇表現，至今仍讓人記憶猶新。

文中總結，大谷在加盟道奇的2年間，累積共敲出109支全壘打，成為道奇連霸的關鍵人物，展望2026年，至於數據公司會計算出什麼樣的數值，也讓《Full-Count》期待，大谷或許能夠再次顛覆預測結果。

