MLB》世界大賽3度登板助奪冠 藍鳥教頭提及山本由伸逗趣回應「5個字」

山本由伸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕多倫多藍鳥今年打出相當優異的賽季，但可惜在世界大賽不敵洛杉磯道奇，而在本周進行的大聯盟冬季會議中，藍鳥總教練施奈德（John Schneider）再度被問及世界大賽MVP山本由伸，對此教頭也僅用了5個字回覆。

藍鳥在今年例行賽以94勝68敗拿下美聯東區冠軍，並一路殺進世界大賽強碰道奇，雙方鏖戰到G7殊死戰才不敵對手。

而藍鳥本季爭冠路上的最大敵人，就非道奇日籍王牌山本由伸莫屬，山本在G2先是繳出完投表現只失1分，G6先發也投出6局失1分的優質先發內容，甚至最後的第7戰還在「中0日」的狀態下後援2.2局，徹底封鎖藍鳥打線幫助道奇奪冠，並拿下世界大賽MVP殊榮。

大聯盟這周在奧蘭多舉行冬季會議，藍鳥總教練施奈德除了坦言，即便比賽結束了一個多月，仍不時會想起當時的畫面以外，還被記者問起了山本由伸，對此施奈德僅用5個字：「I hope he's still tired.（我希望他還很累。）」逗趣回應。

爭冠失利的藍鳥在休賽季的動作頻頻，尤其是針對先發輪值，球隊先是以7年2.1億美元簽下先發強投席斯（Dylan Cease），隨後又用3年3000萬美元的合約延攬今年在韓國職棒大殺四方的韓華鷹王牌投手龐塞（Cody Ponce）。

