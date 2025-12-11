MLB》「沒有什麼不可能」 美媒分析宇宙道奇可以再搶大咖！

道奇隊在今年自由市場的補強可能尚未結束。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕二連霸的道奇隊昨天在自由市場上再次出手，以3年6900萬美元合約（約新台幣21.9億）簽下大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz），然而根據《The Athletic》羅森索（Ken Rosenthal）的沃（Katie Woo）共同報導指出，道奇或許仍有可能再次出手。

大聯盟明年將會進入現今勞資協議（CBA）的最後一季，預料下一份勞資協議可能會出現更嚴格的財政限制，甚至會設定薪資上限。文中提到，那既然如此，道奇為何不再喪失選秀籤來追求塔克（Kyle Tucker），或交易來老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）？

請繼續往下閱讀...

消息人士透露，道奇不太可能給塔克提供長約，大概會是一份3到4年的高均薪短約，且道奇過去一直避免在合約當中給球員跳脫條款，但現在他們的立場可能會有所鬆動。

文中指出，塔克是名個性內斂的球員，更適合低調的環境與小市場，不過如果加盟道奇隊，他只會是球隊第5或第6大的球星。道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）在昨天的簽約後曾指出，「我會說我們絕對可以。至於這在我們球隊名單的時間點上是否最合理...這涉及很多因素，你所做的任何決定都有未來的成本。權衡這些，是的，我們可以。但可能性有多大，可能是另一個問題。」

除了塔克外，另一個道奇可能網羅的好手便是史庫柏爾，文中提到，道奇其實並不太需要他，畢竟道奇人手輪值充足，又有年輕傷兵回歸，加上老虎可能要求高額回報，以及他只剩下1年的合約，是否能夠續留仍有變數。

但是，就像道奇過往不斷展示過的「錢不是問題」，佛里德曼表示，球隊在財務上的狀態非常穩健，老闆也很支持把資金重新投入到球隊當中，與球迷建立夥伴關係：「當我們審視事物時，如果我們的預算非常緊縮，我們可能不會以同樣的方式分配資源。但擁有更多資源讓我們能夠更具侵略性。」

根據多位聯盟消息人士透露，狄亞茲的簽約是在幾天內迅速成真。同樣的情況也可能發生在潛在的塔克簽約或史庫柏爾交易上，因為狄亞茲的交易再次證明，只要道奇隊參與其中，沒有什麼是不可能的。

