體育 棒球 日職

經典賽》日媒曝水谷瞬有望能替英國出賽！教頭透露資格確認中

2025/12/11 10:30

水谷瞬。（圖片取自產經體育）水谷瞬。（圖片取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在明年3月正式開打，每支參賽的代表隊都在竭盡所能組建最強隊伍，而其中效力日本職棒火腿鬥士隊的外野手水谷瞬，若符合資格可有望能替英國出戰WBC。

根據日媒《中日體育》的報導中寫道，水谷瞬的父親來自奈及利亞，而該國在先前就是英國的殖民地，直到1960年才正式獨立，若最終經過查證後確認，水谷瞬可因此獲得代表英國出賽的資格。

英國隊總教練馬塞利諾（Brad Marcelino）昨日接受採訪時，透露目前正在辦理相關手續，其中資格確認會是最優先處理的事項，而水谷瞬的經紀人與教練取得聯繫並知曉此事，「一開始他並不知道自己具備這樣的資格，但在聽完說明後，他變得非常興奮。」

除了水谷瞬外，大聯盟今年再創佳績的火球男查普曼（Aroldis Chapman）也以相似情形進入英國隊的初選名單，查普曼的祖父母皆來自牙買加，而此地直到1962年以前都還是由英國殖民，因此符合代表英國出賽的資格，英國在明年的經典賽，與美國、墨西哥、義大利與巴西同列B組，比賽場地為休士頓太空人隊的主場「大金球場」（Daikin Park）。

目前24歲的水谷瞬，今年迎來日職一軍的第2個賽季，累計87場出賽繳出.277/.473/.322的打擊三圍，包括12發全壘打與41分打點。

