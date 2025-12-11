NBA》狀元郎「旗子哥」擊敗大學隊友 拿下新秀排行第一

佛拉格拿下本次新秀榜第一。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠新科狀元佛拉格（Cooper Flagg）今年不斷刷新各項聯盟最年輕紀錄，平均上場33.7分鐘，能得到17.3分、6.3個籃板、3.3個助攻；日前在對陣快艇的比賽中砍下30分，創生涯新高，在近日NBA公布的新秀排行榜中，他也名列第一。

此前位居榜首的是黃蜂隊射手庫尼普爾（Kon Knueppel），本季超過4成的三分球命中率，有機會在本季超過由穆雷（Keegan Murray）在新秀年投進的206顆三分球。而他的防守表現，也為他在評分中拿下不少的分數。

獨行俠今年在當家球星厄文（Kyrie Irving）傷病缺陣下，佛拉格獲得了大量的出場時間，儘管在熱身賽的表現差強人意，但靠著自身的努力，與優秀的表現，翻轉了自己的評價，也破除了人們在東契奇（Luka Doncic）離隊後的疑慮。

本次的新秀排名前10分別是佛拉格、庫尼普爾、昆恩（Derik Queen）、寇威爾（Cedric Coward）、菲爾斯（Jeremiah Fears）、艾奇康（VJ Edgecombe）、哈波（Dylan Harper）、內姆哈德（Ryan Nembhard）、貝利（Ace Bailey）與卡爾克布雷納（Ryan Kalkbrenner）。

