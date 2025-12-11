自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》狀元郎「旗子哥」擊敗大學隊友 拿下新秀排行第一

2025/12/11 11:21

佛拉格拿下本次新秀榜第一。（資料照，路透）佛拉格拿下本次新秀榜第一。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠新科狀元佛拉格（Cooper Flagg）今年不斷刷新各項聯盟最年輕紀錄，平均上場33.7分鐘，能得到17.3分、6.3個籃板、3.3個助攻；日前在對陣快艇的比賽中砍下30分，創生涯新高，在近日NBA公布的新秀排行榜中，他也名列第一。

此前位居榜首的是黃蜂隊射手庫尼普爾（Kon Knueppel），本季超過4成的三分球命中率，有機會在本季超過由穆雷（Keegan Murray）在新秀年投進的206顆三分球。而他的防守表現，也為他在評分中拿下不少的分數。

獨行俠今年在當家球星厄文（Kyrie Irving）傷病缺陣下，佛拉格獲得了大量的出場時間，儘管在熱身賽的表現差強人意，但靠著自身的努力，與優秀的表現，翻轉了自己的評價，也破除了人們在東契奇（Luka Doncic）離隊後的疑慮。

本次的新秀排名前10分別是佛拉格、庫尼普爾、昆恩（Derik Queen）、寇威爾（Cedric Coward）、菲爾斯（Jeremiah Fears）、艾奇康（VJ Edgecombe）、哈波（Dylan Harper）、內姆哈德（Ryan Nembhard）、貝利（Ace Bailey）與卡爾克布雷納（Ryan Kalkbrenner）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中