MLB》大谷翔平連2年不敵「法官」！ 知名數據網站公布年度總結

《Baseball Reference》公布今年的球員頁面瀏覽數，美國本土以賈吉最高。（圖片取自BR）

〔體育中心／綜合報導〕知名大聯盟數據網站《Baseball Reference》在近日釋出2025年的年度瀏覽量總結，大谷翔平在球員方面連續2年排名第2名，輸給洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。

若以美國州數分區，大谷翔平在10個州拿到第一，賈吉則有37州，其餘有3州不是這2人，分別是華盛頓州：水手隊羅里（Cal Raleigh）、威斯康辛州：釀酒人隊耶利奇（Christian Yelic）以及堪薩斯州：皇家隊小惠特（Bobby Witt Jr.）。加拿大的排名，毫無意外全部都是由藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）排名第一。

請繼續往下閱讀...

若以位置區分的話，大谷翔平在投手與指定打擊都位居第一。此外，今年大谷投手回歸的第一場比賽，總瀏覽時間長達2384分鐘是今年第一。值得一提的是，豪門大都會能否打進季後賽的機率也有高達1417分鐘的瀏覽時間，而他們最終沒進季後賽。

本次球員排行前10分別是賈吉、大谷翔平、大都會索托（Juan Soto）、天使楚奧特（Mike Trout）、水手羅里、巨人邦茲（Barry Bonds）、道奇克蕭（Clayton Kershaw）、費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）、大都會阿隆索（Pete Alonso）與紅襪/巨人德弗斯（Rafael Devers）。

