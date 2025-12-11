自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平連2年不敵「法官」！ 知名數據網站公布年度總結

2025/12/11 10:51

《Baseball Reference》公布今年的球員頁面瀏覽數，美國本土以賈吉最高。（圖片取自BR）《Baseball Reference》公布今年的球員頁面瀏覽數，美國本土以賈吉最高。（圖片取自BR）

〔體育中心／綜合報導〕知名大聯盟數據網站《Baseball Reference》在近日釋出2025年的年度瀏覽量總結，大谷翔平在球員方面連續2年排名第2名，輸給洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。

若以美國州數分區，大谷翔平在10個州拿到第一，賈吉則有37州，其餘有3州不是這2人，分別是華盛頓州：水手隊羅里（Cal Raleigh）、威斯康辛州：釀酒人隊耶利奇（Christian Yelic）以及堪薩斯州：皇家隊小惠特（Bobby Witt Jr.）。加拿大的排名，毫無意外全部都是由藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）排名第一。

若以位置區分的話，大谷翔平在投手與指定打擊都位居第一。此外，今年大谷投手回歸的第一場比賽，總瀏覽時間長達2384分鐘是今年第一。值得一提的是，豪門大都會能否打進季後賽的機率也有高達1417分鐘的瀏覽時間，而他們最終沒進季後賽。

本次球員排行前10分別是賈吉、大谷翔平、大都會索托（Juan Soto）、天使楚奧特（Mike Trout）、水手羅里、巨人邦茲（Barry Bonds）、道奇克蕭（Clayton Kershaw）、費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）、大都會阿隆索（Pete Alonso）與紅襪/巨人德弗斯（Rafael Devers）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中