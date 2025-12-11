MLB》「差半步」就擊敗道奇封王 藍鳥主帥喊話：補強還沒結束

施奈德透露藍鳥休賽季很有吸引力，球隊也計畫繼續補強。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上賽季「離本壘只差半步」就可以封王的藍鳥，休賽季進行大補強，對此總教練施奈德（John Schneider）出面受訪，表態球隊補強還沒結束，並重申希望可以簽回陣中明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）。

藍鳥休賽季補強，目前已經簽下了席斯（Dylan Cease）以及龐塞（Cody Ponce）等好手，不過總教練施奈德不滿足於此，受訪表示球隊仍計畫繼續補強，並透露目標會放在打線上。

施奈德說，小熊外野強打塔克塔克（Kyle Tucker）是球隊目標之一，而兩方也已經接觸過，另外喊話希望可以簽回陣中明星游擊手小畢歇特。

上賽季小畢歇特出賽139場，打擊率.311，隊上僅次於只有96個打數的洛佩爾菲多（Joey Loperfido），季末受傷後趕上世界大賽回歸，7場繳出.348/.444/.478打擊三圍，並在G7對大谷翔平敲出3分砲。

不過賽季結束後，小畢歇特拒絕球團提出的合格報價成為自由球員，成為今年休賽季各隊重點追求的目標之一。

過去幾年休賽季，藍鳥試圖追求過市場上的明星球員，但最終都未能成功，不過今年情況有所不同，施奈德認為，在藍鳥差一點擊敗道奇封王後，他們從球員、經紀人那邊聽到，藍鳥已經是一支有吸引力的球隊，有信心球隊可以繼續補強。

