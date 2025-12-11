自由電子報
MLB》大咖球星都留不住引爆球迷怒火！大都會老闆：我完全能理解...

2025/12/11 11:22

阿隆索（左）。（資料照）阿隆索（左）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大都會休賽季主力球星接二連三出走，今天金鶯以5年1.55億美元將大都會隊史264轟全壘打王阿隆索（Pete Alonso）搶下引爆球迷怒火，大都會老闆寇恩（Steve Cohen）也做出回應。

大都會在今年休賽季先將在大都會10年的外野手尼莫（Brandon Nimmo）交易給遊騎兵換來明星內野手希米恩（Marcus Semien），並在簽下威廉斯（Devin Williams）後放走在大都會拿下144次救援成功的狄亞茲（Edwin Diaz），讓他以3年6900萬美元轉戰道奇，如今再失去隊史全壘打王阿隆索，使大都會球迷相當不滿。

寇恩向《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）發出短訊寫道：「我完全能理解粉絲的反應，現在休賽季還很長，我們有足夠的時間可以打造一支季後賽球隊。」

大都會在上個休賽季砸15年7.65億美元簽下史上最貴的索托（Juan Soto），本季團隊薪資高達3億3800萬美元（約新台幣103億）卻沒有季後賽打，失望的球迷在今年休賽季還沒看見足夠補強的情況下，就失去陪伴多年的球星，倘若老闆沒有信守諾言，那球迷的怒火恐怕只會更加猛烈。

