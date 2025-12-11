自由電子報
NBA》無敵！49分差痛宰太陽 雷霆締隊史最佳16連勝闖NBA盃4強

2025/12/11 11:08

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕衛冕軍雷霆今在吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）未打滿三節就拿下28分領軍下，以138：89擊潰太陽，締造隊史最佳16連勝，也收下NBA盃4強門票。

雷霆今在上半場就轟進13顆三分球，先發人人有功練，打完前兩節取得74：48的大幅優勢，「SGA」攻下全隊最高17分，霍倫格姆（Chet Holmgren）也有13分進帳，太陽一哥布克（Devin Booker）持續缺陣，全隊以布魯克斯（Dillon Brooks）14分最佳。

易籃後，雷霆延續火力，雖然華勒斯（Cason Wallace）因傷退場，吉爾吉斯亞歷山大與霍倫格姆輪流得手助隊擴大領先，此節還一度出現「大場面」，太陽艾倫（Grayson Allen）在推了霍倫格姆後吞下二級惡意犯規直接離場，讓太陽再少一位可用之兵。

雷霆在第三節就一度領先多達43分，主力甚至在第三節尾聲就退場休息，在勝負提前定調的決勝節，雷霆板凳群依舊技壓太陽，最多領先53分，收下壓倒性勝利。

雷霆此役投進22記三分球，開季前25戰收下24勝，追平勇士2015-16賽季締造的紀錄，今天6人得分超過雙位數，「SGA」只打26分50秒就拿下28分，另有8助攻，霍倫格姆24分、8籃板，J.威廉斯（Jalen Williams）15分、5籃板、5助攻。

太陽此役全面潰敗，全隊命中率僅39.3%，布魯克斯繳全隊最高16分，古德溫（Jordan Goodwin）替補拿下15分。

