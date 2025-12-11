自由電子報
MLB》道奇217轟「西語老師」仍可能被賣！ 美媒點出有意賣家

2025/12/11 13:23

赫南德茲仍可能成為道奇交易籌碼。（資料照）赫南德茲仍可能成為道奇交易籌碼。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在成功衛冕後依舊於自由市場大展拳腳，在簽下狄亞茲（Edwin Diaz）後持續嘗試交易217轟的「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández），而皇家是有意獲得他的球隊。

根據《The Athletic》沃（Katie Woo）與阿達亞（Fabian Ardaya）聯合報導，道奇隊現在有很多選擇，他們希望再添加一名外野手，不過並沒有追求頂級球員的壓力。然而，有消息來源指出，道奇仍在尋找交易赫南德茲的可能性，就算總管高梅茲（Brandon Gomes）曾說過不太可能。

文中提到，道奇依舊傾向把赫南德茲交易出去來騰出球員名單，消息來源指出，堪薩斯皇家隊一直想要一名進攻型外野手，對赫南德茲很感興趣。

除了先前曾傳出的塔克（Kyle Tucker）與貝林傑（Cody Bellinger）外，道奇也對交易市場保持興趣，紅雀工具人多諾文（Brendan Donovan）依舊在道奇的名單當中，此外守護者的關（Steven Kwan）亦然。

不過報導提到，道奇的外野規劃主要奠基於艾德曼（Tommy Edman）的健康狀態，他在今年11月中動了腳踝手術，將會延後春訓，道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）在當地時間禮拜二說道：「湯米剛動完腳踝手術，我們預期他能恢復良好...勝任內野和外野。但我們必須等到春訓時，看到他移動和復原的情況才能正式確定。」

佛里德曼說道：「我們有一些具有守備位置靈活性的球員。這使得我們在目標人選和適用性方面有更多選擇，這很有幫助，因為它擴大了可能性，從而增加了我們達成交易的機會。」

