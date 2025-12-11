諸羅山盃少棒12／19開打 陳重羽、陳重廷兄弟檔代言

陳重羽、陳重廷雙胞胎兄弟檔邀請大家來嘉義欣賞諸羅山盃少棒賽。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「2025年第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」將於12月19日起一連7天開打，共計258隊參賽包含9支外國球隊，主辦單位嘉義市政府今天舉行記者會，邀請出身嘉義的中華職棒統一獅隊陳重羽、陳重廷雙胞胎兄弟檔作為活動代言人，倆人勉勵小選手，「該讀書就讀書、該練球就練球」，開心享受棒球帶來的單純與熱情。

記者會在嘉義市立KANO棒球場前廣場舉行，嘉市副市長林瑞彥邀請全國各地棒球愛好者到棒球原鄉觀賞精彩賽事，共同感受基層棒球的熱血與活力。

請繼續往下閱讀...

今年賽事共計258隊參賽，包含來自日本等地9支外國球隊，將在嘉義縣、市12面球場盛大展開。

此次也邀請在嘉義成長茁壯的中華職棒統一獅隊陳重羽、陳重廷雙胞胎兄弟檔作為活動代言人，兩人皆在僑平國小、民生國中及嘉義高中完成三級棒球培訓，於2017年中華職棒季中選秀會獲統一獅隊第一及第二指名。

陳重羽更於2018、2023年兩度獲選中華職棒年度最佳十人獎捕手獎項，並入選第6屆世界棒球經典賽資格賽台灣成棒代表隊。

陳重羽、陳重廷分享說，小學時在球場奔跑、專注練習，是培養興趣與韌性的關鍵；即便在求學與訓練之間曾遇到挑戰，這段歷程始終成為延續棒球夢的重要力量。

兄弟倆勉勵小選手，把握這段能盡情揮灑與探索的年紀，該讀書就讀書、該練球就練球，開心享受棒球帶來的單純與熱情。

「2025年第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」將於12月19日起一連7天開打。（嘉市政府提供）

僑平國小師生與陳重羽、陳重廷互贈紀念品。（嘉市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法