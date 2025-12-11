自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

經典賽》不滿美國蠻橫一作為 日本名將：乾脆都派二軍選手參賽

2025/12/11 14:27

世界棒球經典賽將在明年3月開打，衛冕軍日本隊將在3月6日東京巨蛋開幕戰對上台灣。（資料照）世界棒球經典賽將在明年3月開打，衛冕軍日本隊將在3月6日東京巨蛋開幕戰對上台灣。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界棒球經典賽將在明年3月開打，衛冕軍日本隊將在3月6日東京巨蛋開幕戰對上台灣，但在日本的球迷目前只有串流平台「Netflix」可收看轉播，前日本名將江本孟紀就直言，如果是他就會採取一些抵制的手段，像是乾脆從日職派出大量二軍選手參戰。

日本隊要拚衛冕，美國串流平台「Netflix」取得在日本的獨家轉播權，目前日本仍然沒有無線電視或衛星電視可轉播。因此，當日本廣播電台「日本放送」近期宣布將直播日本隊全賽事，雖然只有廣播，已讓不少球迷欣喜若狂，有人笑說：「聽廣播瘋棒球，有夠復古情懷的啦！」

只是「Netflix」壟斷日本經典賽收視的現象，江本孟紀近期在新書「告別長嶋後的巨人軍」就寫道，他的感想就是「終於來了啊」，直言原本對WBC沒這麼關心的美國，因為發現大谷翔平參戰就能在日本市場賺大錢，突然改變態度做出這種蠻橫的行為，「在政治和商場都是如此，美國只要覺得有賺頭，不管怎樣都會不講理地單方面行事，不像日本會讀空氣、考量他人的想法。這次Netflix的介入就是這種『實力至上主義』的典型案例。」

面對美國一連串的行動，江本孟紀直言日本不能坐視不管，應該採取一些報復性的措施，「舉個例子，不要派日本頂尖選手打WBC。可以跟他們說，反正這次無線台沒播，不會像上次一樣有這麼多人關注，熱度不足，所以只派大量二軍選手參賽，其他的就你開心就好。」

雖然說經典賽也是美國大聯盟觀察好手的重要舞台，但江本孟紀直言，他在當球評時經常會看到觀眾席後方會有大聯盟制服組的人來視察日本選手，「MLB從日職例行賽就會觀察了，不需要特別在經典賽來推銷自己。」

江本孟紀直言，有時面對美國，需要這種拒絕看看的勇氣，如果一直重蹈覆轍，大聯盟來收割的作風只會越來越強烈，透過一些極端做法來嚇阻也是可以考慮的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中