2026高雄馬倒數30天 烏魚子、羊肉在地名產準備好了

2025/12/11 15:37

高雄富邦馬拉松明年1月10、11日登場，屆時將會有滿滿高雄味的補給站美食和加油聲浪。（高雄市運發局提供）高雄富邦馬拉松明年1月10、11日登場，屆時將會有滿滿高雄味的補給站美食和加油聲浪。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2026高雄富邦馬拉松明年1月10、11日登場，將首次向北延伸經楠梓、橋頭、岡山、彌陀、梓官區等，為響應這場運動盛事，在地鄉親將端出橋頭肉包、岡山羊肉、梓官烏魚子出在地美食，彌陀宮廟也將出動電音三太子，要給跑者滿滿高雄味。

今年馬拉松路線將自世運大道起跑，途經楠梓、橋頭、岡山、梓官及彌陀等，沿途景點包括高雄都會公園、岡山空軍官校、漯底山自然公園、南寮與蚵仔寮漁港，終點再回歸到高雄國家體育場田徑場。

高雄市運發局指出，為使賽事與城市緊密連結與互動，已事前舉辦地方說明會，廣邀社區里民、宮廟組成啦啦隊加油團沿路為跑者加油，並獲地方熱烈響應，梓官年年相挺端出美味烏魚子，橋頭將在地名產肉包融入補給站，彌陀彌壽宮出動三太子和戰鼓為跑者加油，岡山區公所將設置「私補」推出羊肉和法國藍帶可頌，也為明年2月14日的岡山燈藝節提前造勢宣傳。

運發局長侯尊堯表示，每年的高雄富邦馬拉松宛如一場城市慶典，讓社區居民與城市運動更緊密連結，社區啦啦隊的設計就是希望賽道上充滿港都熱情與人情味，也期望透過公私協力，打造如日本馬拉松般「城市＋社區」地方共創模式，讓整個高雄因馬拉松更有溫度。

