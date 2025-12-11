自由電子報
經典賽》WBC徵召進度 蔡其昌：目前沒聽到無意願的回覆

2025/12/11 16:59

中華職棒聯盟會長蔡其昌。（資料照，記者陳逸寬攝）中華職棒聯盟會長蔡其昌。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔中央社〕中職會長蔡其昌出席12強賽紀錄片特映，他表示，明年世界棒球經典賽43人名單意願徵詢，目前為止還沒聽到無意願的回覆，但旅外球員很多細節和規定上的不同，需要一個一個處理。

世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」今天舉行特映會，中職會長蔡其昌出席直呼「全場起雞皮疙瘩」，他表示，去年底12強賽是不可思議的旅程，整趟旅程都處於胃痙攣、心糾結的狀態，但今天看紀錄片是「起雞皮疙瘩」。

蔡其昌解釋，這個紀錄片不僅是記錄12強賽的每場比賽，更從2013年經典賽台日大戰，當時尚是球員的井端弘和一棒打碎台灣隊的希望開頭，埋下一個「哏」，一直到台灣2024年打敗井端弘和帶領的日本隊，勾勒台灣棒球發展，從外界認為一定會輸，到最後拿下冠軍的感動。

近期WBC台灣隊總教練曾豪駒赴美出席美國職棒冬季會議，被問起曾豪駒是否有其他任務，蔡其昌表示，接下來明年世界棒球經典賽（WBC）球員徵召需要統一透過大聯盟官方窗口，曾豪駒此行也會跟大聯盟官方聯繫。

被問起43人名單的球員意願詢問狀況，蔡其昌表示，目前被詢問的球員，「我到今天為止，沒有聽到回覆沒有意願的」，但很多細節需要處理，包括美職球員工會有很多限制，譬如限制加入集訓的時間，除了大會規定，還有球團限制，很多細節需要一個一個處理。

