體育 棒球 日職

日職》主力先發洋投被白襪挖走 橫濱隊網羅前勇士後援左投考克斯

2025/12/11 16:41

考克斯。（資料照，法新社）考克斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《體育報知》報導，橫濱DeNA今天以1年100萬美元合約，網羅本季待過勇士的28歲左投考克斯（Austin Cox），美職生涯主要擔任中繼投手的考克斯，新賽季預計將擔任先發投手。

考克斯身高約196公分、體重約106公斤，2023年在皇家隊時期首度登上大聯盟，出賽24場有3場先發，吞1敗、防禦率4.54，有5次中繼成功、1次救援成功。

考克斯今年轉戰勇士，出賽13場有1場先發，防禦率8.86，有2次中繼成功。考克斯本季在小聯盟都待在3A，出賽31場有1場先發，戰績2勝4敗，防禦率4.28。

根據《Fangraphs》數據顯示，考克斯本季四縫線速球的均速為92.7英哩（約149.1公里），最快丟到96.3英哩（約154.9公里）。考克斯還有滑球、曲球、指叉球、卡特球、伸卡球等球種。

橫濱隊原本的主力先發洋投凱伊（Anthony Kay）今年季後離隊，以2年1200萬美元（約新台幣3.7億元）轉戰大聯盟白襪隊。

橫濱隊季後也不續留威克（Rowan Wick）、鮑爾（Trevor Bauer），本季10勝的洋投傑克森（Andre Jackson）不確定是否能留隊。不過，橫濱隊先前已經網羅31歲右投魯伊茲（José Ruiz）。

