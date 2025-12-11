自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》UA成為東超官方合作夥伴 共創亞洲籃球新世代

2025/12/11 16:03

UA投入亞洲籃球市場，全面支持東超聯賽運作與球員發展。（UA提供）UA投入亞洲籃球市場，全面支持東超聯賽運作與球員發展。（UA提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕UNDER ARMOUR今日宣布與東亞超級聯賽（EASL）攜手締結多年策略合作夥伴關係，象徵 UA 積極投入亞洲籃球市場的重要里程碑，品牌將其在性能科技與運動裝備上的核心優勢，全面支持東超的聯賽運作與球員發展，並共同推動從基層到菁英層級的完整籃球發展系統。

東超為亞洲最具代表性的頂級職業籃球冠軍聯賽，匯聚多國菁英隊伍，以國際級製作與競技規格向全球展現亞洲籃球實力。UA與東超的多年合作將結合UA全球性能創新的訓練裝備科技以及東超的跨國競賽平台，全面擴大亞洲籃球的整體影響力，作為合作夥伴，東超同樣高度重視此次策略結盟，東超執行長Henry Kerins表示：「能與享譽全球的UNDER ARMOUR合作，是推動東超持續成長的重要一步。UA在全球的成功與品牌聲望，將進一步加強我們提升亞洲籃球的能力，而 東超 也將透過國際化平台宣揚 UA 的品牌理念。雙方的合作將相互驅動、共同提升籃球運動的競技高度。」

UNDER ARMOUR亞太區資深副總裁暨董事總經理Simon Pestridge 表示：「UA深根運動團隊文化，期待透過品牌在性能表現上的專業，與亞洲籃球蓬勃發展並肩前行。與東超的合作不僅是支持區域籃球的重要策略，更展現我們推動籃球深化、擴大各級選手發展機會的長期承諾。」

本次多年合作內容涵蓋對東超球員的性能支援、青年培育計畫的深化、聯合推廣球迷互動活動，以及推動區域基層籃球計畫。UA 將運用高性能裝備、訓練系統與運動科學協助球員在高強度賽事中發揮最佳表現，同時與 東超 聯手打造更多元的球迷互動體驗。此外，雙方也將共同推動基層籃球活動，並推出融入亞洲籃球精神的聯名限定產品，讓專業合作延伸至球迷文化與品牌社群間的深度連結。

UA也將透過UA NEXT計畫深度參與東超的Future Champions青年籃球發展，為不同階段的年輕選手提供專業級訓練與完整培育路徑。透過結合品牌的運動科學與性能專業，全面提升香港及亞洲地區青少年的參與度、技能培養與長期發展機會，為年輕球員打造前所未有的舞台與成長平台。

透過這項策略合作，UA與東超將攜手加速籃球運動員的成長、強化青年培育、深化球迷體驗，並以前瞻性的方式推進亞洲籃球邁向新世代。雙方以共同願景為中心，共同打造亞洲籃球未來藍圖，期盼國際舞台上展現屬於亞洲的競爭力與無限潛力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中