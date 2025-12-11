體壇》感謝台灣英雄、英雌！國光獎金發出1億6447萬

運動部部長李洋（中）頒發國光體育獎章給拳擊選手陳念琴（右）與黃筱雯（左），三人在台上開心互動。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮今天在台北萬豪酒店登場，今年主要以德國萊茵魯爾世界大學運動會、成都世界運動會等共55項綜合及單項國際運動賽事，共計747人次獲頒國光體育獎章，並頒發台幣1億6447萬5000元國光獎助學金及教練獎金。

獎金后為射箭女將李采璇，她在世界錦標賽攜手邱意晴／許芯慈摘下反曲弓團體金牌，拿下300萬獎金，另外她參加世大運跟風佑築、郭紫穎收反曲弓女團銀牌，再添30萬獎金，累積拿下330萬成為今年最大贏家。

請繼續往下閱讀...

至於拿到最多國光體育獎章選手為舉重好手陳冠伶，她在亞青、世青、亞錦賽、世錦賽都有獎牌進帳，一共拿到12面國光體育獎章。團體方面，龍舟代表隊在世界錦標賽繳出優異成績，合力獲得2385萬獎金，以及168面獎章。

射箭女團選手邱意晴（左二）、李采璇（右二）與許芯慈（右一）獲頒國光體育獎章二等一級，與頒獎人運動部長李洋（左二）合影。（記者陳志曲攝）

舉重選手陳冠伶（右）表現優異，拿下12面國光體育獎章，運動部部長李洋（中）幫她掛獎牌的時候露出燦爛笑容。（記者陳志曲攝）

舉重選手陳冠伶表現優異，拿下12面國光體育獎章。（記者陳志曲攝）

射箭女團選手邱意晴（左起）、李采璇與許芯慈獲頒國光體育獎章二等一級。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法