經典賽》大谷二刀流、山本和朗希有望參賽？日本隊監督與道奇會面有好消息

佐佐木朗希、大谷翔平和山本由伸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕第6屆世界棒球經典賽明年3月登場，日本二刀流巨星大谷翔平將率隊挑戰2連霸。日本隊監督井端弘和已經與道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）進行會面，雙方之後也會持續討論大谷翔平是否能在經典賽大展鬼神二刀流，以及山本由伸和佐佐木朗希能否參賽等問題。

根據日媒「體育報知」報導指出，經典賽日本隊監督井端弘和已經與道奇總裁佛里德曼進行會面，佛里德曼受訪表示：「我們進行了非常棒的交流，球團會支持日本隊，雙方會在互相尊重的基礎上繼續進行協商。」根據佛里德曼的說法，大聯盟必須在台灣時間16日前提交可能參賽選手的相關文件，雙方之後也會持續協商。

日本隊為了尋求2連霸，將會努力組成最強國家隊，井端弘和透露，小熊強打鈴木誠也有強烈意願參賽，同隊的今永昇太也是相當重要的戰力。另外，尋求挑戰大聯盟的岡本和真、村上宗隆以及今井達也，井端監督表示，這些人都會暫時放入初步名單當中，未來很有可能會分階段公布日本隊名單。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）日前曾表示，山本由伸如果參賽，他可能要等到8強賽才會與日本隊會合。對此，井端弘和坦言，日本過去沒有那樣的做法，目前沒有那樣的打算。

