自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》高雄海神透過正式程序申訴判決 裁判遭暫停執法兩週

2025/12/11 16:30

高雄全家海神胡瓏貿（中）。（資料照，記者陳志曲攝）高雄全家海神胡瓏貿（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL高雄海神針對7日與台北戰神一戰判決提出申訴，聯盟今公布判決結果，將吹判該場的裁判陳建霖列入觀察名單，並暫停執法兩週賽事。

TPBL上季多次出現球隊主帥、高層批評裁判尺度遭聯盟罰款，聯盟當時都在公告強調，教練與球隊人員對場上判決有疑慮，可透過正式程序向聯盟提出申訴，聯盟針對裁判皆設管理辦法、考核機制，每場賽後聯盟會對賽事內容進行分析，產出判決報告。

TPBL開季前宣布所有賽季罰款將在賽季結束後平均分配，捐贈予公益合作單位，本季至今尚未有球隊收到罰款，海神也在近日透過聯盟管道提出申訴，並在今天獲得聯盟回應，7日海神與戰神鏖戰至延長賽，以91：96敗下陣來。

TPBL聲明如下：

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）技術委員會已受理並審查高雄全家海神球團對例行賽 G36 的判決申訴。經檢視比賽影像、裁判報告及相關規則後，確認該場裁判團隊出現多次錯誤判決，且多數不利於提出申訴之球團。

其中編號 9 號裁判陳建霖，因累積爭議判決點數達到懲處標準，依《裁判管理辦法》將列入觀察名單，並自公告日起暫停兩週賽事執法。

聯盟強調，裁判處置旨在提升執法品質。除依規定懲處外，亦將同步強化教育訓練與考核機制，持續推動裁判專業發展，確保賽事公平性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中