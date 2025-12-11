TPBL》高雄海神透過正式程序申訴判決 裁判遭暫停執法兩週

高雄全家海神胡瓏貿（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL高雄海神針對7日與台北戰神一戰判決提出申訴，聯盟今公布判決結果，將吹判該場的裁判陳建霖列入觀察名單，並暫停執法兩週賽事。

TPBL上季多次出現球隊主帥、高層批評裁判尺度遭聯盟罰款，聯盟當時都在公告強調，教練與球隊人員對場上判決有疑慮，可透過正式程序向聯盟提出申訴，聯盟針對裁判皆設管理辦法、考核機制，每場賽後聯盟會對賽事內容進行分析，產出判決報告。

TPBL開季前宣布所有賽季罰款將在賽季結束後平均分配，捐贈予公益合作單位，本季至今尚未有球隊收到罰款，海神也在近日透過聯盟管道提出申訴，並在今天獲得聯盟回應，7日海神與戰神鏖戰至延長賽，以91：96敗下陣來。

TPBL聲明如下：

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）技術委員會已受理並審查高雄全家海神球團對例行賽 G36 的判決申訴。經檢視比賽影像、裁判報告及相關規則後，確認該場裁判團隊出現多次錯誤判決，且多數不利於提出申訴之球團。

其中編號 9 號裁判陳建霖，因累積爭議判決點數達到懲處標準，依《裁判管理辦法》將列入觀察名單，並自公告日起暫停兩週賽事執法。

聯盟強調，裁判處置旨在提升執法品質。除依規定懲處外，亦將同步強化教育訓練與考核機制，持續推動裁判專業發展，確保賽事公平性。

