淡水也有室內匹克球場了！ 8面球場明年啟用、改善西曬與燈光

淡水國民運動中心三樓綜合球場重新規劃為籃球、羽球及匹克球共融空間。

〔記者羅國嘉／新北報導〕匹克球近年受到不少民眾喜愛，根據新北市體育局資料，目前已在土城、板橋國民運動中心及二重疏洪道設立匹克球場，而淡水運動中心也將迎來室內匹克球場。對此，體育局證實此事，預計明年1月試營運；議員陳偉杰表示，這次設計不僅重新規劃場地與燈光位置，更解決長期以來西曬問題，讓民眾能在更舒適的環境中享受運動樂趣。

淡水國民運動中心新經營者「舞動陽光公司」與新北市體育局合作，今年9月22日點交後進行封館整修。陳偉杰指出，近年匹克球受到淡水居民高度喜愛，身為新北市匹克球委員會主委，他積極爭取將匹克球設施納入此次整修工程。

陳偉杰表示，感謝體育局與新經營者的投入。此次除全面整修外，在3樓綜合球場規劃8面可供羽球與匹克球共用的場地。此次也重新調整動線與燈光位置，並改善長期西曬問題，讓場地更安全、更舒適。

體育局補充，淡水國民運動中心於9月22日封館進行整修，並預定於2026年1月試營運。為因應近年多元運動風潮，此次整修將三樓綜合球場重新規劃為籃球、羽球及匹克球共融空間。改善內容包括調整原場地線、加寬場地間距，以提升安全並符合匹克球場地規格；同時也調整燈具配置至兩側，避免影響民眾視線，提供更佳運動體驗。

新北市體育局表示，為因應近年多元運動風潮，此次整修將三樓綜合球場重新規劃為籃球、羽球及匹克球之共融空間。（記者羅國嘉攝）

