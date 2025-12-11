經典賽》12年前遇「台灣慘案」 41歲南韓中繼王談當年的教訓

2013年經典賽小組賽，南韓隊以0比5敗給荷蘭。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊將於2026年1月到塞班島集訓，備戰明年3月的經典賽。其中南韓隊的集訓名單中，驚見41歲的SSG登陸者隊資深右投盧景銀，將成為南韓隊陣中最年長的投手。盧景銀近日受訪表示，有信心能入選南韓隊正選名單。

盧景銀本季出賽77場都是後援，貢獻35次中繼成功、3次救援成功，戰績3勝6敗、防禦率2.14，共投80局賞68次三振，被打擊率2成15，每局被上壘率（WHIP）為1.06。盧景銀連2年各出賽77場，近3年合計230場登板。盧景銀在2024年以38次中繼成功摘得韓職中繼王。

《韓聯社》報導，盧景銀先是開玩笑說，自己有可能在南韓隊第一個集訓營就被刷掉，「說真的，我有信心能入選，自己一直努力維持最佳狀態，最終要由教練團決定。我就是上場做好自己的事情。」

南韓隊教頭柳志炫先前表示，球隊需要一些經驗豐富的資深投手，除了盧景銀外，南韓隊集訓名單具有10年大聯盟資歷的38歲韓華鷹左投柳賢振。盧景銀說，「老實說，這可能是我最後一次為國家隊效力。我會盡自己所能幫助球隊，並盡力指導年輕選手。」

盧景銀曾經是2013年經典賽南韓隊成員，他在該屆賽事出賽3場投3局失1分，但南韓隊首戰以0比5敗給荷蘭，前一屆WBC挺進決賽的南韓隊最終爆冷止步首輪。南韓隊接著在2017年、2023年經典賽都在首輪出局。

「那是一場災難，我們必須確保那事不要發生。」盧景銀回憶當年場景、並提到從2013年經典賽中吸取教訓，「那時候，我是球隊陣中球速最快的選手，我也是第一個球速丟到150公里的人，但我認為自己投太多、用力過度，這次我要把節奏掌握得更好。」

盧景銀曾待過樂天巨人。（資料照，歐新社）

