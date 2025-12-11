體壇》李洋部長有「偶包」 黃筱雯邀跳舞慘被拒絕

運動部部長李洋（中）頒發國光體育獎章給拳擊選手陳念琴（右）與黃筱雯（左），三人在台上開心互動。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕今天登場的114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，今年拳擊世錦賽金牌黃筱雯、年終賽金牌陳念琴率先上台領獎，跟頒獎人運動部長李洋有互動，可惜黃筱雯提出跳舞要求，竟遭李洋打槍。

黃筱雯領完獎後接受採訪時表示，「我在台上其實有邀李洋部長跳舞慶祝，想說我們都準備好了，結果他說他不敢，直接拒絕我。」原來，黃筱雯日前在社群媒體上傳一段時下流行的「梅根舞」影片，可惜未能跟李洋完成共舞。

今年對黃筱雯、陳念琴都有很大的收穫，也累積更多信心面對明年的重頭戲名古屋亞運。黃筱雯坦言，今年上半年狀態一度陷入低潮，還好世錦賽有頂住壓力拿下金牌，證明自己。教練劉宗泰則指出，黃筱雯下場國際賽為明年3月亞錦賽，這段期間就好好檢驗今年比賽的缺點，用健康身體瞄準亞運。

至於在年終賽一舉奪金的陳念琴表示，今年沒有亞、奧運等大賽，所以主要是多參加比賽累積經驗，並瞭解主要對手的特性，陳念琴笑說，「我算一下原來今年竟然參加7場國際賽，完全突破我的生涯紀錄，體力還要多加油！」

