NBA》贏球不會無聊！雷霆開季25戰24勝 威廉斯：我們曾輸過70分...

雷霆隊開季25戰24勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍雷霆隊今天在NBA盃8強賽以138比89輕取太陽，雷霆隊近期豪取16連勝，開季25戰24勝、只吞1敗，獨居全聯盟最佳。雷霆前鋒J.威廉斯（Jalen Williams）受訪說，贏球永遠不會無聊。

《ESPN》報導，雷霆隊開季24勝1敗，追平2015-16年的勇士隊創下紀錄。當時勇士隊締造例行賽73勝的最多勝紀錄。雷霆隊本季的平均淨勝分為17.4分，有望打破球隊上季創下的平均淨勝分12.9分紀錄。雷霆隊本季有17場比賽的勝利，是以雙位數分差拿下。

J.威廉斯說，「贏球永遠不會無聊，我們球隊上有一些選手曾經在比賽中被打爆。所以我想，很多人心中都記得那事，連我自己也是。我的菜鳥年沒有贏很多，我們表現穩健，但我認為那些事自己一直記在心中。你不會對這個過程感到厭倦。」J.威廉斯指的是美國時間2021年12月2日對灰熊隊輸掉73分的比賽。

「我覺得球隊今晚展現很好的心理素質。」雷霆總教練達格諾（Mark Daigneault）認為，大比分領先的時候很難打，「很容易被分數分心，我覺得第三節開始的那批選手，一上來就給對手重擊，那股能量延續到第三節結束。到第四節的時候，那批選手又做得很好，就是專注打好下一個回合。這就是習慣的養成，在這種比賽你很容易出現退步，即使最後贏得比賽。」

