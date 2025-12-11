MLB》大都會不留狄亞茲和阿隆索 美媒爆有興趣交易來紅雀雙星

康崔拉斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大都會休賽季目送王牌終結者狄亞茲（Edwin Diaz）和隊史264轟全壘打王阿隆索（Pete Alonso）轉投他隊，休賽季毫無作為。根據《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）報導指出，大都會仍積極尋求補強，目前對紅雀外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）和一壘手康崔拉斯（Willson Contreras）有興趣。

《The Athletic》記者薩蒙指出，努特巴爾與康崔拉斯都無法完全填補阿隆索離開造成的巨大空缺，但兩人能補上陣容中的其他漏洞。康崔拉斯今年從捕手改守一壘，而努特巴爾可以添補尼莫（Brandon Nimmo）被交易至遊騎兵留下的空缺。薩蒙也提到，康崔拉斯雖然擁有不可交易條款，但據了解，本人願意放棄。

33歲的康崔拉斯在紅雀的3個賽季打擊穩定高於聯盟平均，每季wRC+至少有124，上季6度單季繳出20轟，進帳生涯新高的80分打點，強勁擊球率（Hard-Hit Rate）高達生涯新高的49%，揮棒速度位居聯盟前5%，自統計揮棒速度數據以來，他一直是聯盟最具爆發力的打者之一。

擁有日本血統的外野手努特巴爾10月接受雙腳跟腱手術，可能錯過2026年開季，但他在去年出賽135場寫下生涯單季新高，連續4年全壘打數上雙，繳出13轟和48打點，但打擊三圍僅有.234/.325/.361。

努特巴爾和康崔拉斯只是紅雀眾多交易傳聞的其中兩位，工具人多諾文（Brendan Donovan）、左投羅梅洛（JoJo Romero）、明星三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）、內野手戈爾曼（Nolan Gorman）和伯勒森（Alec Burleson）都有可能會被交易。

努特巴爾。（資料照，法新社）

