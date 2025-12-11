韓職》樂天巨人4400萬約續留安打王洋砲 還網羅阪神虎洋投

雷耶斯。（資料照，記者林正堃攝）



〔體育中心／綜合報導〕樂天巨人今天宣布各以1年總值100萬美元（約新台幣3153萬元），簽下兩位新洋投E.羅德里奎茲（Elvin Rodriguez）、畢斯利（Jeremy Beasley），以及用1年總值140萬美元（約新台幣4414萬元）續留兩屆韓職安打王的洋砲雷耶斯（Victor Reyes）。

現年31歲的雷耶斯今年交出單季187安，旅韓連兩年都摘KBO安打王，貢獻13轟、107分打點，打擊率3成26。雷耶斯去年以單季202安創韓職紀錄。

現年27歲的E.羅德里奎茲今年待過釀酒人、金鶯，整季在大聯盟出賽7場有2場先發，吞下2敗、防禦率9.15。E.羅德里奎茲在2022年老虎隊時期首度登上大聯盟，2023年效力光芒。E.羅德里奎茲生涯在大聯盟3個賽季，累積0勝6敗、平均防禦率9.40。

E.羅德里奎茲曾在2023年至2024年效力過日職養樂多燕子，身高擁有193公分的E.羅德里奎茲，他的四縫線速球最快丟到157公里，還有曲球、卡特球、橫掃球、變速球等球種。

E.羅德里奎茲。（資料照，美聯社）

今年效力日職阪神虎的畢斯利，本季出賽8場有6場先發，戰績1勝3敗、防禦率4.60，他自8月19日之後就沒有再上到一軍。畢斯利近3年都待在阪神虎，日職生涯3年累積10勝8敗、平均防禦率2.82。

現年30歲的畢斯利曾效力大聯盟響尾蛇和藍鳥，生涯在大聯盟出賽18場都是後援，累積1次中繼成功、1敗，平均防禦率5.84。樂天巨人隊指出，畢斯利的四縫線速球最快能丟到158公里，滑球的位移幅度大。

畢斯利。（資料照，路透）

