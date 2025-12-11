自由電子報
屏東射箭運動展成果 盧建辰奪世界室內射箭賽台北站U13銀牌

2025/12/11 18:30

屏東縣立建國國小神射手盧建辰。（記者羅欣貞攝）屏東縣立建國國小神射手盧建辰。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣射箭運動紮根展現成果，屏東市建國國小六年級盧建辰以沉穩表現，本（12）月初在2025世界室內射箭系列賽－臺北250站U13反曲弓男子組奪得銀牌，在決賽中他和韓國選手5比5打成平手，最後加射兩人都射出10分箭，韓國選手因更靠近靶心奪金，盧建辰以1.5公分之差收下銀牌，雖敗猶榮，大振屏縣發展射箭項目的士氣。

屏東縣立建國國小2022年8月成立射箭隊，當時三年級的盧建辰即加入，漸漸產生興趣並射出成績，才學1年多，就在去（2024）年3月的全國青年盃射箭錦標賽中，奪得五年級以下男生組對抗賽個人金牌，同年7月赴新加坡參加青少年射箭公開賽，和隊友在U15男生組團體對抗賽奪銅。

盧建辰去年在世界室內射箭賽台北站拿下第4名，本月初再度挑戰這項賽事，先是在排名賽中取得第4位，進入對抗賽後一路過關斬將闖入金牌戰；盧建辰表示，其實站上決賽台射第一支箭時，腳一直在抖，有點緊張，後來專心完成動作，情緒逐漸安穩下來，上決賽台是這次比賽的目標，最後拿到銀牌感到滿意，未來希望能朝奧運殿堂邁進。

教練黃冠中表示，盧建辰關鍵時刻總能挺住壓力，射出致勝箭，強大心理素質是他最大優勢，再繼續提升技術，未來的表現會更好。建國國小校長温昇泓也說，射箭練技也練心，本學期起將射箭納入學校體育課程，學生從三年級開始就可以學射箭，若產生興趣，可加入社團，技術更專精者還可以進入校隊，挑戰賽事。

盧建辰在國際重要賽事奪銀，屏東縣長周春米第一時間在臉書分享這個振奮人心的好消息，周春米表示，「孩子能夠穩定站上國際決賽舞台，展現成熟與氣度，表現亮眼，讓我由衷佩服！」。屏東會持續陪伴孩子，讓孩子們的才華，一箭接一箭，射向世界！

盧建辰接受教練黃冠中指導。（記者羅欣貞攝）盧建辰接受教練黃冠中指導。（記者羅欣貞攝）

從走廊、地下室到如今有戶外練習場，盧建辰認真投入訓練，射出好成績。（記者羅欣貞攝）從走廊、地下室到如今有戶外練習場，盧建辰認真投入訓練，射出好成績。（記者羅欣貞攝）

