體育 籃球 PLG

PLG》葛拉漢回歸轟24分、盧峻翔拿20分 領航猿力退勇士收3連勝

2025/12/11 21:30

盧峻翔。（桃園領航猿提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕PLG今在桃園巨蛋重燃戰火，桃園領航猿今靠葛拉漢拿下24分、盧峻翔挹注20分，以105：99擊敗富邦勇士，收下3連勝。

歷經逾一個月的休兵，勇士今有備而來，在哥倫特、古德溫輪流得手下，開賽拉出21：8攻勢，隨後盧峻翔、陳將双跳出來助隊縮小差距，勇士打完首節握有30：24優勢。

此役傷癒回歸的葛拉漢第二節率領團隊吹起反攻號角，雙方你來我往，領航猿靠節末阿提諾2罰俱中，帶著53：51領先進入下半場。領航猿前兩節團隊命中率44.7%，但罰球16罰僅4中，葛拉漢攻下全隊最高18分，盧峻翔進帳9分，勇士以古德溫20分最佳，哥倫特16分，本土最佳為陳又瑋的4分。

易籃後，勇士在哥倫特單節獨拿14分下緊咬比分，領航猿靠李家慷、譚傑龍節末強攻禁區帶著81：75領先進入決勝節，勇士雖在倒數50秒靠陳又瑋上籃得手追到只剩4分差，但隨後周桂羽犯滿畢業，盧峻翔2罰俱中進帳保險分，成功捍衛主場。

領航猿今4人得分超過雙位數，葛拉漢拿24分、9籃板，盧峻翔挹注20分、4籃板、7助攻，李家慷16分，伯朗12分、13籃板。勇士以哥倫特33分最佳，古德溫26分、8籃板，本土以陳又瑋11分最佳。

葛拉漢。（桃園領航猿提供）葛拉漢。（桃園領航猿提供）

李家慷。（桃園領航猿提供）李家慷。（桃園領航猿提供）

哥倫特。（富邦勇士提供）哥倫特。（富邦勇士提供）

古德溫。（富邦勇士提供）古德溫。（富邦勇士提供）

陳又瑋。（富邦勇士提供）陳又瑋。（富邦勇士提供）

