NBA》12月就談季後賽？ 詹皇：這對籃球之神不敬

詹姆斯（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊今天在NBA盃8強賽以119比132敗給馬刺，無緣NBA盃4強。湖人全場被馬刺投進17顆三分球，外線防守成紫金大軍致命傷。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）坦言，「我認為，目前對我們球隊來說，最困難的事情大概是守住持球者。」

《ESPN》報導，馬刺隊此戰揭露湖人被詬病許久的外線防守，湖人隊本季的對手三分球命中率38.2％全聯盟盟倒數第五，馬刺隊此戰團隊三分球38投17中（命中率44.7％），讓馬刺一度最多領先24分。

當馬刺隊選手沒有在外線出手時，馬刺隊後衛群不斷切入禁區破壞湖人隊內線防守，製造許多犯規，馬刺此戰36罰29中，湖人團隊則是23罰17中。

知名經紀公司「Klutch Sports」執行長保羅（Rich Paul）、同時身為湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）的多年好友兼經紀人，他近日在播客節目「Game Over with Max Kellerman and Rich Paul」中看衰湖人，「我認為他們沒有足夠實力能打進西部決賽，我不認為他們有足夠的戰力去爭冠。」

詹姆斯今天拿到19分、15籃板、8助攻，他賽後受訪對此表示，「我不能在12月就去想我們季後賽能做到什麼。我能說的是，我們在例行賽每個月份建立起來的習慣（才是最重要的）。如果我們有機會能打進季後賽、並走到那一步，現在就是必須開始建立的時候。」

「但在12月就談我們在季後賽會造成什麼樣的破壞，這對籃球之神不敬，對我來說也不對。」詹姆斯說道。

