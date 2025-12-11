PLG》領航猿擊敗勇士拿下3連勝 卡總賽後先為一件事道歉

卡米諾斯。（PLG提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕桃園領航猿今以105：99擊敗富邦勇士拿下3連勝，總教練卡米諾斯肯定球隊在下半場表現回升，期許團隊能將表現延續至週日主場的東超賽事。

領航猿此役慢熱，開賽被勇士打出21：8猛攻，卡總指出，這場比賽團隊前6分鐘就讓對手拿了21分，防守軟弱進攻也太零碎，不過在暫停後修正問題，讓對方第一節後半段只拿9分，在修正防守問題後，進攻也有所起色，是打完上半場能領先的關鍵。

卡米諾斯提到，下半場團隊表現更加穩定，也逐漸找回罰球把握度，除了主力球員外，板凳球員丁恩迪、陳將双也都有所貢獻，「星期日東超面對澳門黑熊，他們是一支主打進攻的球隊，我們的防守必須更專注。」

值得一提的是，卡米諾斯今出席賽後記者會一坐下來就先致歉，他表示，原定中場休息時有訪問，不過因當時場中還有啦啦隊的表演，因為必須與教練團開會，對於未依照原定計劃受訪致上歉意，據了解，中場插曲來自聯盟與轉播單位溝通上的失誤，與啦啦隊表演並無關聯。

葛拉漢因膝蓋傷勢今才迎來本季首戰，攻下全隊最高24分、另有9籃板，他指出，今天手感一開始不是很好，「後來有漸漸找到感覺，很高興回來第一場就能幫助球隊贏球。」

本土一哥盧峻翔挹注20分、4籃板、7助攻，是除了葛拉漢外另一贏球功臣，他表示，因為先前參加國際賽，有一段時間未在母隊訓練，「前面有點陌生，打得有點生疏，但我們也很快融入起來，我還是一樣在球場上盡力幫助隊友，創造機會給隊友。」

