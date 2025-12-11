PLG》曾祥鈞從國家隊回歸仍只出賽8分鐘拿1分 吳永仁：會慢慢把時間加上去

曾祥鈞。（PLG提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕富邦勇士今以99：105不敵桃園領航猿，陣中長人曾祥鈞僅上場8分鐘，自國家隊回歸後首戰出賽時間依舊不多，總教練吳永仁表示，球隊會努力讓曾祥鈞有更多上場時間。

上季旅日的曾祥鈞本季重磅回歸勇士，不過上場機會不多，停賽前出賽3場，平均上場時間10分11秒，貢獻1.3分、2.3籃板，領隊許晉哲先前受訪時曾表示，未來會給曾祥鈞更多上場機會。

曾祥鈞今在聯盟復賽首戰替補出賽8分鐘20秒，3投0中只靠罰球拿1分，另有4籃板，對於是否會考慮讓曾祥鈞與莫巴耶同時上場，吳永仁表示，球隊一直都有想辦法讓曾祥鈞有更多上場時間，「今天第一節我們就有提早把他換上去，第三節也是。下半場古德溫因為體能關係下場，如果我們持續要擺兩個洋將的話，那莫巴耶跟曾祥鈞都不會在上面，那時候是兩個大洋將，我們會想辦法讓祥鈞有更多上場時間，會讓他知道什麼時間會上去，主要輪替時間是多少，我們會慢慢地把時間加上去。」

對於復賽首戰失利，吳永仁認為最大問題還是在籃板的鞏固，「現在的陣容在籃板保護有點吃力，被對手拿下28個進攻籃板，二波得分18分，很辛苦，這部分我們必須想辦法再改進。」

