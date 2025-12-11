WTT年終賽》張本智和快打旋風闖過首輪 8強將對決剋星法國眼鏡弟

日本一哥張本智和在年終賽男單首輪擊退法國好手高齊，挺進8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕日本一哥張本智和今晚在2025年WTT香港年終總決賽男單首輪，以4:2力退世界排名17的法國好手高齊，連續5年闖進8強，下一場將和剋星法國「眼鏡弟」F.勒布朗爭奪4強門票。

世界排名第5的張本智和，過去4度角逐年終賽，包括2021、22和24年都闖進決賽，但一次輸給樊振東、兩次栽在王楚欽手上，3度獲得亞軍。

請繼續往下閱讀...

張本智和之前4次遭遇高齊還沒輸過，包括最近一次在今年札格瑞布挑戰賽也以直落三獲勝，但高齊今晚有備而來，首局就展現爆棚的手感，6:1強勢開局後，很快的以11:5先馳得點。張本第2局做出調整，發揮近檯快攻的優勢，頻頻把對手逼到遠檯放高球，以11:5、11:9連下兩城。進攻手感火燙的高齊，第4局也迅速做出回應，6:0開局後，11:5追回1局，扳平戰局。

關鍵第5局，張本在7:4領先下被追平，但他靠著反手發球搶攻得手，打出一波4:1的反擊，11:8取得聽牌；第6局也是一路壓著對手打，11:7拿下對戰5連勝。

另一場男單首輪，世界排名第6的F.勒布朗以4:2（5:11、12:10、11:6、8:11、11:8、11:7）扳倒世界排名第3的巴西名將卡德拉諾，報了今年盧比安納球星挑戰賽冠軍戰以2:4落敗的一箭之仇，也是他生涯首度闖進年終賽8強。

張本智和過去對上直拍橫打的F.勒布朗，勝場尚未開胡，苦吞4連敗，上週在成都舉行的混合團體世界盃，張本也連輸3局，似乎還找不到破解之道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法