自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT年終賽》張本智和快打旋風闖過首輪 8強將對決剋星法國眼鏡弟

2025/12/11 22:33

日本一哥張本智和在年終賽男單首輪擊退法國好手高齊，挺進8強。（取自WTT官網）日本一哥張本智和在年終賽男單首輪擊退法國好手高齊，挺進8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕日本一哥張本智和今晚在2025年WTT香港年終總決賽男單首輪，以4:2力退世界排名17的法國好手高齊，連續5年闖進8強，下一場將和剋星法國「眼鏡弟」F.勒布朗爭奪4強門票。

世界排名第5的張本智和，過去4度角逐年終賽，包括2021、22和24年都闖進決賽，但一次輸給樊振東、兩次栽在王楚欽手上，3度獲得亞軍。

張本智和之前4次遭遇高齊還沒輸過，包括最近一次在今年札格瑞布挑戰賽也以直落三獲勝，但高齊今晚有備而來，首局就展現爆棚的手感，6:1強勢開局後，很快的以11:5先馳得點。張本第2局做出調整，發揮近檯快攻的優勢，頻頻把對手逼到遠檯放高球，以11:5、11:9連下兩城。進攻手感火燙的高齊，第4局也迅速做出回應，6:0開局後，11:5追回1局，扳平戰局。

關鍵第5局，張本在7:4領先下被追平，但他靠著反手發球搶攻得手，打出一波4:1的反擊，11:8取得聽牌；第6局也是一路壓著對手打，11:7拿下對戰5連勝。

另一場男單首輪，世界排名第6的F.勒布朗以4:2（5:11、12:10、11:6、8:11、11:8、11:7）扳倒世界排名第3的巴西名將卡德拉諾，報了今年盧比安納球星挑戰賽冠軍戰以2:4落敗的一箭之仇，也是他生涯首度闖進年終賽8強。

張本智和過去對上直拍橫打的F.勒布朗，勝場尚未開胡，苦吞4連敗，上週在成都舉行的混合團體世界盃，張本也連輸3局，似乎還找不到破解之道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中