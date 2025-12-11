棒球》教士日本名投達比修有的18歲兒子 將進入NCAA一級球隊

達比修有。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊39歲日籍投手達比修有的18歲兒子Shoei Darvish，他將在明年秋季加入加州大學聖地亞哥分校（UCSD）的棒球隊「Tritons」，這支大學棒球隊是NCAA一級的球隊。

目前不確定Shoei Darvish的漢字名，他就讀大教堂天主教高中，身高183公分、體重84公斤，是名右投手。日媒《產經體育》報導，Shoei曾在自己的社群媒體上，秀出最快91英哩（約146公里）的速球，還投出二縫線速球、橫掃球等球種。

加州大學聖地亞哥分校棒球隊教練紐曼（Eric Newman）說，「Shoei具有大聯盟血統選手該有的那種競爭強度和專注力，他的速球、第二武器球，以及棒球智商都讓他擁有巨大的潛力，我們很期待他在我們計畫中持續成長。」

雖然Shoei的羅馬拼音與道奇日本巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）相似，不過Shoei是達比修妻子山本聖子與前夫的小孩。達比修是在2016年與山本聖子結婚。

達比修有的18歲兒子Shoei Darvish，將加入加州大學聖地亞哥分校（UCSD）的棒球隊「Tritons」。（取自X）



