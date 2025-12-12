自由電子報
NBA》6月才動刀缺席開季 灰熊周志豪傳壞消息將缺陣4週

2025/12/12 07:33

灰熊中鋒周志豪（左）將要缺陣4個禮拜。（資料照）灰熊中鋒周志豪（左）將要缺陣4個禮拜。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕近期表現亮眼的灰熊23歲中鋒周志豪（Zach Edey）在今天傳出壞消息，球團宣布他因為左腳踝出現應力性反應，將要休息4個禮拜後進行重新評估。

周志豪曾在6月進行腳踝手術導致缺席開季，他在美國時間11月15日回歸，本季11場比賽場均貢獻13.6分、11.1籃板和1.9次阻攻。上賽季周志豪出戰66場，場均得到9.2分、8.3籃板和1.3次阻攻，並入選年度新秀陣容。周志豪在今年曾對國王一戰以20投16中的命中率，拿下32分、17籃板、5火鍋，是自歐尼爾（Shaquille O'Neal）以來，第一位能夠以80%命中率拿下如此數據的球員。

周志豪缺陣後，替補中鋒蘭德爾（Jock Landale）可能會獲得更多的上場時間，此外灰熊也可能讓陣容打小，由明星前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）以及亞爾達瑪（Santi Aldama）負擔禁區時間。傑克森是今年灰熊得分王，場均17分、5籃板、1阻攻，亞爾達瑪本季表現出色，場均拿下生涯新高13.1分、6.5籃板還有1抄截。

灰熊在過去幾季飽受傷病困擾，今年主將莫蘭特（Ja Morant）近期因傷缺陣仍未歸隊，另一位主戰禁區好手克拉克（Brandon Clarke）則是因為膝蓋傷勢，自去年3月就沒有出賽，預計仍要一段時間才能夠重返賽場。本季灰熊打出11勝13敗戰績，排名西部第9。

